Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – Игнат

F-16 – многофункциональный боевой самолет, который на борту с противокорабельными ракетами способен навести порядок даже на море, сказал Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-s-istrebitelyami-f-16-budet-totalno-bit-okkupantov-rossii-i-pobedit-v-voyne-ignat-10471843.html Ссылка скопирована

Истребители F-16 позволят Украине действовать на поле боя еще более эффективно - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Когда Украина получит современные истребители F-16, война с агрессором Россией будет выиграна. Боевые самолеты позволят усилить противовоздушную оборону, а также наносить удары по различным объектам оккупантов, включая морские цели. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Украина победит войне, когда сможет использовать F-16.

"Когда будут F-16, мы выиграем эту войну", - считает Игнат.

видео дня

По его словам, самолеты поставят на боевое дежурство в разных регионах на оперативных аэродромах, чтобы они помогли прикрывать небо.

"Мы отмечали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины", - отметил Игнат.

По его словам, несмотря на получение Украиной современных западных систем противовоздушной обороны, таких, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T и систем ПВО сухопутных войск – Crotale, Gepard, Avenger – остается много участков, которые нужно прикрыть. Граница с оккупантами, если учитывать Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье, более 2,5 тысяч километров.

"Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - отметил Игнат.

Также он добавил, что как только появятся такие самолеты, удастся более эффективно использовать ракеты HARM, управляемые авиабомбы JDAM и другие снаряды. Истребители помогут ВСУ быстрее освобождать свои территории и наносить более действенные удары по командным пунктам, группировкам и логистике оккупантов России.

Истребители помогут даже на море.

"Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, поскольку имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки 19 мая заявил, что Вашингтон поддерживает инициативу стран-союзников, которые будут обучать украинских пилотов управлять истребителями западного образца, среди которых и F-16. Учения могут начаться в ближайшие недели и продлиться несколько месяцев.

Позже журналисты выяснили, что США и страны-партнеры на Западе планируют передать Украине истребители F-16. Впрочем, когда и какую именно модификацию получит Украина, пока неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что предоставление истребителей F-16 Украине – практически решенный вопрос. По его словам, осталось урегулировать отдельные аспекты.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан заявил, что Украина освободит все свои земли до конца года, если дадут истребители

Другие новости: