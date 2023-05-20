Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – Игнат

Когда Украина получит современные истребители F-16, война с агрессором Россией будет выиграна. Боевые самолеты позволят усилить противовоздушную оборону, а также наносить удары по различным объектам оккупантов, включая морские цели. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Украина победит войне, когда сможет использовать F-16.
"Когда будут F-16, мы выиграем эту войну", - считает Игнат.
По его словам, самолеты поставят на боевое дежурство в разных регионах на оперативных аэродромах, чтобы они помогли прикрывать небо.
"Мы отмечали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины", - отметил Игнат.
По его словам, несмотря на получение Украиной современных западных систем противовоздушной обороны, таких, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T и систем ПВО сухопутных войск – Crotale, Gepard, Avenger – остается много участков, которые нужно прикрыть. Граница с оккупантами, если учитывать Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье, более 2,5 тысяч километров.
"Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - отметил Игнат.
Также он добавил, что как только появятся такие самолеты, удастся более эффективно использовать ракеты HARM, управляемые авиабомбы JDAM и другие снаряды. Истребители помогут ВСУ быстрее освобождать свои территории и наносить более действенные удары по командным пунктам, группировкам и логистике оккупантов России.
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Истребители помогут даже на море.
"Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, поскольку имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", - подчеркнул Юрий Игнат.
Истребители F-16 для Украины
Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки 19 мая заявил, что Вашингтон поддерживает инициативу стран-союзников, которые будут обучать украинских пилотов управлять истребителями западного образца, среди которых и F-16. Учения могут начаться в ближайшие недели и продлиться несколько месяцев.
Позже журналисты выяснили, что США и страны-партнеры на Западе планируют передать Украине истребители F-16. Впрочем, когда и какую именно модификацию получит Украина, пока неизвестно.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что предоставление истребителей F-16 Украине – практически решенный вопрос. По его словам, осталось урегулировать отдельные аспекты.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан заявил, что Украина освободит все свои земли до конца года, если дадут истребители
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