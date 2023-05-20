УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – Игнат

Андрей Ганчук
20 мая 2023, 22:17 обновлено 20 мая, 22:26
20
F-16 – многофункциональный боевой самолет, который на борту с противокорабельными ракетами способен навести порядок даже на море, сказал Юрий Игнат.
Игнат, F-16
Истребители F-16 позволят Украине действовать на поле боя еще более эффективно - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Когда Украина получит современные истребители F-16, война с агрессором Россией будет выиграна. Боевые самолеты позволят усилить противовоздушную оборону, а также наносить удары по различным объектам оккупантов, включая морские цели. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Украина победит войне, когда сможет использовать F-16.

"Когда будут F-16, мы выиграем эту войну", - считает Игнат.

видео дня

По его словам, самолеты поставят на боевое дежурство в разных регионах на оперативных аэродромах, чтобы они помогли прикрывать небо.

"Мы отмечали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины", - отметил Игнат.

По его словам, несмотря на получение Украиной современных западных систем противовоздушной обороны, таких, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T и систем ПВО сухопутных войск – Crotale, Gepard, Avenger – остается много участков, которые нужно прикрыть. Граница с оккупантами, если учитывать Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье, более 2,5 тысяч километров.

"Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - отметил Игнат.

Также он добавил, что как только появятся такие самолеты, удастся более эффективно использовать ракеты HARM, управляемые авиабомбы JDAM и другие снаряды. Истребители помогут ВСУ быстрее освобождать свои территории и наносить более действенные удары по командным пунктам, группировкам и логистике оккупантов России.

Истребители помогут даже на море.

"Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, поскольку имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки 19 мая заявил, что Вашингтон поддерживает инициативу стран-союзников, которые будут обучать украинских пилотов управлять истребителями западного образца, среди которых и F-16. Учения могут начаться в ближайшие недели и продлиться несколько месяцев.

Позже журналисты выяснили, что США и страны-партнеры на Западе планируют передать Украине истребители F-16. Впрочем, когда и какую именно модификацию получит Украина, пока неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что предоставление истребителей F-16 Украине – практически решенный вопрос. По его словам, осталось урегулировать отдельные аспекты.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан заявил, что Украина освободит все свои земли до конца года, если дадут истребители

Другие новости:

ВСУ Воздушные Силы войска России F-16 война России и Украины Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – Игнат

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – Игнат

22:17 Украина
Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФ

Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФ

20:56 Украина
ВСУ – о ситуации в Бахмуте: армия Украины держит ряд зданий, ЧВК Вагнера разбита

ВСУ – о ситуации в Бахмуте: армия Украины держит ряд зданий, ЧВК Вагнера разбита

19:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:27

"Прячется от Путина": Лукашенко выгодно болеть, но это может плохо для него кончиться – Маломуж

22:17

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – ИгнатВидео

21:20

"Заходили в дома, расстреливали женщин, детей": оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Кременной

21:02

Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всехФото

20:56

Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:53

Вместе победим! Глава партии "Слуга народа" поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации

19:44

Какие доллары у украинцев не возьмут в банках: в НБУ рассказали, в чем делоВидео

19:34

ВСУ – о ситуации в Бахмуте: армия Украины держит ряд зданий, ЧВК Вагнера разбитаВидео

19:27

Из-под ног Путина скоро выбьют табуреткумнение

Реклама
18:54

Тарабарова показала новорожденную дочку и назвала ее имя

18:49

Дуа Липа на Каннском фестивале показала фанатам своего взрослого бойфрендаВидео

18:41

"Схватил и сказал тет-а-тет": актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов

18:18

В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИВидео

17:55

Звезда турецкого сериала, сыгравшая Хюррем, оскандалилась связями с террористической Россией

17:40

"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

17:36

Любовный гороскоп на неделю 22-28 мая: Водолеям – шанс на любовь, Овнам - предложенияВидео

17:35

Почему надо есть сало с чесноком: искушенные гурманы раскрыли хитрый фокус

17:29

Большинство из нас делает неправильно: 3 вещи, которые нельзя стирать при температуре 40 градусов

17:19

Стало известно где: Галкин собрался покупать квартиру вместо своей московской

17:07

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - МинобороныВидео

Реклама
16:41

Женский гороскоп на неделю 22-28 мая: Тельцам – сигнал от звезд, Ракам – важный сонВидео

16:35

Набросились на Запад с угрозами: в РФ истерика после заявлений о поставках Украине самолетов F-16

16:16

Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

15:48

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – ПодолякВидео

15:35

"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

15:12

Меладзе покинул РФ и прячется после скандала с "Героям Слава": Вайкуле сообщила подробностиВидео

14:53

Зеленский угрожает взорвать нефтепровод "Дружба": в венгерском МИД разразились бредовыми обвинениямиВидео

14:51

РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

14:43

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:14

"Взяли в разработку": Соловьев закатил истерику - пропагандист боится за свою жизнь

14:10

Как замариновать лук: 2 проверенных способа на разный вкус

13:52

"Верка - ПВО": Данилко пошутил по поводу своего конфуза с туфлей на ЕвровиденииВидео

13:48

РФ "отрабатывает" маршруты передвижения: оккупанты готовят устранение Залужного

12:57

Гороскоп на неделю 22-28 мая 2023: Овнам – романтика, Скорпионам - сюрпризыВидео

12:57

Как получить деньги за невыплаченные пособия: в Кабмине рассказали, кто имеет правоВидео

12:46

Будет много пленных оккупантов: у Зеленского спрогнозировали этапы контрнаступления ВСУ

12:27

Гороскоп на завтра 21 мая 2023: Близнецам – достижения, Львам - осуждениеВидео

12:20

Только обладатели идеального зрения смогут разглядеть скрытое лицо в сложной оптической иллюзии

12:01

Как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях: 3 безотказных средства

11:49

Украину вооружат истребителями F-16: у Байдена раскрыли новые детали

Реклама
11:40

Зеленский прилетел в Японию на саммит "Большой семерки": фоторепортажФотоВидео

11:33

Доллар окончательно "посыпался": в НБУ рассказали о курсе на ближайшие месяцыВидео

10:59

Украина и Россия получили успехи в небе. Но есть нюансмнение

10:58

Почему у кошек 9 жизней: в чем секрет живучести животных

10:54

"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывыВидео

10:23

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

10:13

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословВидео

10:02

Пол Украины "утонет" в дождях и грозах на выходных: где ждать непогоды

09:52

Что будет, если мясо положить в кипящую воду: многие хозяйки ахнут от удивления

09:49

Взрывная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении пустыни

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять