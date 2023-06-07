Эксперт рассказал, означает ли подрыв ГЭС готовность РФ пренебречь Крымом

Как говорит Михаил Гончар, наступает важная точка ‒ либо Запад поможет Украине остановить Путина, либо российско-украинская война растянется надолго.

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Михаил Гончар говорит, что сейчас в войне наступает очередная важная точка / коллаж Главред, фото MAXAR и УНИАН

Подрыв русскими оккупантами Каховской ГЭС свидетельствует о том, что Кремль готов пренебречь всем и вся. Об этом в интервью Главреду сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"В принципе, в том, что люди для Кремля – затратный ресурс, я для вас Америки не открою. Поэтому да, хотя и Крым для них овеян аурой сакральности, "русской души". Но то, что они делают, показывает, что он ничего для них не стоит, а в критической ситуации поражения они действуют по принципу "так не доставайся же ты никому". Поэтому они готовы пренебречь всем и вся, а в данном случае речь идет о "демонстрации решимости", которая должна подчеркнуть, что все должны остановиться, потому что "Россия за ценой не постоит", ‒ сказал он.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Как говорит Гончар, сейчас наступает очередная важная точка ‒ либо Запад поможет Украине остановить Путина, либо российско-украинская война растянется надолго.

"Но на самом деле это не более, чем игра, которая до сих пор давала результат, поскольку не встречала превентивных действий. Поэтому масштаб злодеяний военных преступлений растет, и это лишний раз подчеркивает, что Путина нужно останавливать всеми возможными средствами. И действовать нужно так же жестко и брутально, как действует Путин. А это то, к чему Запад не был склонен. Поэтому сейчас наступает очередная точка бифуркации - или его остановят, или все это растянется на годы и десятилетия, что тоже будет устраивать путинский режим. Но, конечно, не будет устраивать нас", ‒ сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно:

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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