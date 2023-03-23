В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник США

Поступок летчика, которого наградил "за храбрость" глава Минобороны оккупантов РФ Шойгу, подпадает под другое определение, считает Джон Кирби.

У США и России разное определение храбрости, за что награжден пилот Су-27 - непонятно, - Кирби / Коллаж скриншот YouTube

Награждение министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу российского пилота, который на своем Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, вызывает смех. Поступок пилота был нелепым, сложно найти другую армию мира, где за такие действия давали бы награду. Об этом заявил координатор по Стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби.

В ходе брифинга Белого дома он рассказал о том, что награждение пилота Су-27 в такой ситуации вызывает смех. Вряд ли его действия можно считать храбростью.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил в мире, которые наградили бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение. Это нелепо. Это обидно", - отметил в прошлом контрадмирал Военно-морского флота Кирби.

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По его словам, на флоте наоборот учат своих военных избегать столкновений с какой-либо военной техникой. Поэтому поступок пилота РФ и вовсе можно назвать "идиотским".

"Я не подозреваю, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подверг себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиоту", - подчеркнул Джон Кирби.

К слову, министр обороны российских оккупантов Сергей Шойгу ранее наградил двух летчиков истребителей Су-27, действия которых привели к крушению американского БПЛА MQ-9 Reaper. Они получили "ордена мужества".

Российский Су-27 атаковал беспилотник США в Черном море

Су-27 России атаковал дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как сообщали в ВС США, два истребителя пытались перехватить дрон, который вел разведку в международном воздушном пространстве. Один из боевых самолетов россиян задел БПЛА, после чего дрон потерпел крушение.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - рассказал об инциденте командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хеккер.

Позже советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что американцы приняли решение затопить сбитый беспилотник, чтобы оккупанты РФ не завладели дроном.

Политический эксперт Тарас Загородний отметил, что сбитие беспилотника США российским Су-27 – беспрецедентный случай. По его мнению, Штаты дадут России решительный ответ.

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