УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник США

23 марта 2023, 09:31
Поступок летчика, которого наградил "за храбрость" глава Минобороны оккупантов РФ Шойгу, подпадает под другое определение, считает Джон Кирби.
Кирби, Шойгу
У США и России разное определение храбрости, за что награжден пилот Су-27 - непонятно, - Кирби / Коллаж скриншот YouTube

Награждение министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу российского пилота, который на своем Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, вызывает смех. Поступок пилота был нелепым, сложно найти другую армию мира, где за такие действия давали бы награду. Об этом заявил координатор по Стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби.

В ходе брифинга Белого дома он рассказал о том, что награждение пилота Су-27 в такой ситуации вызывает смех. Вряд ли его действия можно считать храбростью.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил в мире, которые наградили бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение. Это нелепо. Это обидно", - отметил в прошлом контрадмирал Военно-морского флота Кирби.

видео дня

По его словам, на флоте наоборот учат своих военных избегать столкновений с какой-либо военной техникой. Поэтому поступок пилота РФ и вовсе можно назвать "идиотским".

"Я не подозреваю, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подверг себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиоту", - подчеркнул Джон Кирби.

К слову, министр обороны российских оккупантов Сергей Шойгу ранее наградил двух летчиков истребителей Су-27, действия которых привели к крушению американского БПЛА MQ-9 Reaper. Они получили "ордена мужества".

Российский Су-27 атаковал беспилотник США в Черном море

Су-27 России атаковал дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как сообщали в ВС США, два истребителя пытались перехватить дрон, который вел разведку в международном воздушном пространстве. Один из боевых самолетов россиян задел БПЛА, после чего дрон потерпел крушение.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - рассказал об инциденте командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хеккер.

Позже советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что американцы приняли решение затопить сбитый беспилотник, чтобы оккупанты РФ не завладели дроном.

Политический эксперт Тарас Загородний отметил, что сбитие беспилотника США российским Су-27 – беспрецедентный случай. По его мнению, Штаты дадут России решительный ответ.

Война России против Украины:

новости России новости США войска России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:38

"Совсем скоро": командующий Сухопутных войск Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ

09:31

В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник СШАВидео

09:29

"Нам повезло": жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как им удалось выжитьФотоВидео

09:08

В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду – БлинкенВидео

09:02

Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

ВСУ уже перемололи 650 тысяч оккупантов, Европе самое время добить Россию - СунгуровскийЭксклюзив

08:44

У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, раз боится снарядовВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

08:28

Си отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путинамнение

Реклама
08:05

Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

08:04

Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

07:46

Путин собрался долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – СтолтенбергВидео

07:25

Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

06:43

"Стратегический союз" РФ и Китая, которого нетмнение

06:34

Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

03:55

"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детейВидео

03:00

"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

02:33

Жизель Бюндхен в откровенных бикини впервые рассказала про болезненный развод с мужем-спортсменом

02:02

"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую водуВидео

02:00

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусахВидео

Реклама
01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мостВидео

00:40

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

00:19

3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксуВидео

22 марта, среда
23:40

Медведев забился в истерике из-за военной помощи ВСУ и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"Видео

23:12

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

22:56

"На собаках дольше заживает": врач Киркорова ошалел от операции, все закончилось "сюрпризом"Видео

22:49

В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропортаВидео

22:12

Дорофеева вытянула Кацурина на сцену, чтобы зацеловать егоВидео

22:07

"Украинцам мы ничего не сделали": на первую ракетку Беларуси набросились из-за заявления о войнеВидео

21:59

Слепаков высмеял присутствие Собчак на своем концертеВидео

21:53

Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

21:40

От 300 до 570 гривен: кому из пенсионеров могут доплачивать каждый месяцВидео

21:37

После эмоционального призыва Зеленского страны НАТО могут прислать Украине истребители - СтолтенбергВидео

21:13

Путин с ордером собрался на саммит БРИКС: в ЮАР сделали заявление по его арестуВидео

21:10

Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВДФотоВидео

20:50

Илия Куса. Любая  власть в России должна зависеть от КитаяВидеоблоги

20:50

Выполнял сложные операции: в Бахмуте погиб командир "Чехов"Видео

20:41

Екатерина Репяхова показала свое "обновленное" лицо после пластических операций

20:25

"Это лучшее, что может с вами произойти": Зеленский дал впечатляющий ответ России на жесткий обстрелВидео

19:59

Энергообъекты больше не в приоритете: россияне изменили цели для обстрелов - разведкаВидео

Реклама
19:59

Гитарист Go_A чуть не погиб от ночной атаки оккупанта по Ржищеву

19:46

Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

19:46

"Нас отбросило в коридор": жертв в результате удара по Запорожью может быть больше - медикВидео

19:34

"Обнуление" статуса Киево-Печерской лаврымнение

19:28

"Хотите быть миротворцами – звоните Зеленскому": Загородний назвал сценарий диалога Украины и КНРВидео

18:44

"Цацкаться уже никто не собирается": эксперт предрек крах России за один нелепый удар по УкраинеВидео

18:30

Нехитрые и простые способы: как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала

18:22

Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы БастионВидео

18:08

Российская церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх ВарфоломейВидео

17:59

Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять