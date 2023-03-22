Китай ведет ползучую оккупацию России, ему нужны только ресурсы - Тарас Загородний

Украина – мощный фактор влияния на Россию, Киев должен воспользоваться своим положением и наладить отношения с Китаем, считает Тарас Загородний.

Китаю безразлично, останется ли Путин у власти, Пекину нужна перезагрузка России – Загородний / Главред

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и главы страны-агрессора РФ Владимира Путина стала провалом для Москвы. До поездки китайского лидера в Россию были опасения того, что Китай может занять более жесткую позицию в своей поддержке Кремля, и они не подтверждаются. Пекин, о дружбе с которым громко говорят эти дни в Москве, решительно не поддержал Россию в войне против Украины и показал отсутствие намерений противостоять Западу. Риторика о так называемом мирном плане и вовсе продемонстрировала, что Китай либо не способен, либо просто не собирается продвигать свою "инициативу". В ее запуск вряд ли верит и сам Путин, который фактически подчеркнул, что Украине и Западу такой "документ" не интересен.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, зачем председатель Китая Си Цзиньпин поехал в Москву, назвал главные цели политики Пекина в отношении России, объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Китаем и указал на ультиматум Запада, который поставили российским "элитам" из-за Путина.

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за 4 года прибыл в Россию на встречу с Путиным. Условия визита оказались благоприятными для Пекина – Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, а на войне в Украине все ожидают контрнаступления ВСУ. Путин на переговорах выглядел угнетенным. Как вы оцениваете итоги встречи? Какие ключевые выводы нужно сделать Украине?

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Китай пытается выжать максимум из сложившейся ситуации. Пекин хочет получить максимальные выгоды, связанные со скидкой на газ. Возможно, Китай и Россия подпишут какие-то соглашения, направленные на долгосрочную аренду российских территорий. Несмотря на все разговоры, КНР пока не демонстрирует намерений по аннексии территорий РФ. В принципе, Пекину это особо и не нужно.

Китай исповедует тактику постепенного проникновения на территорию России и учитывает большой гендерный дисбаланс в регионах, которые граничат с ним. Там русские мужчины вымирают, сидят в тюрьме и спиваются. Из-за этого возник дисбаланс – женщин в этих регионах больше, чем мужчин. В Китае другая проблема – у них в результате политики "одна семья – один ребенок", наоборот, дисбаланс в сторону мужчин. Причиной тому стала китайская политика, когда родители старались, чтобы родился мальчик, а рождение девочки считалось и в их традиционном обществе не престижным.

КНР проводит ползучую оккупацию России. Китайцы заводят в страну свой бизнес на места и закрепляют свое экстерриториальное положение. Об этом не говорят открыто, но фактически так и есть. Де-факто там чуть ли не свои неформальные правоохранительные органы, суды и другие институты. Например, если посмотреть российскую статистику, можно с удивлением обнаружить, что очень мало китайцев попадает в правоохранительные органы и суды, хотя их там достаточно много. Это не значит, что китайцы настолько законопослушные граждане, а указывает на решение вопросов другим путем. Ситуация очень неприятная для России. Китай получает преференции, связанные с добычей полезных ископаемых, особенно в Сибирском регионе. Вот, какую политику проводит Китай.

Пока неизвестно, какие документы Пекин и Москва подпишут сейчас. Не исключаю, что речь пойдет о покупке акций Газпрома. Китайцы активно заходят в промышленные сегменты РФ, которые покинули европейские компании. Они заменяют их в сферах поставок потребительских товаров.

Однако при этом Китай опасается поставлять России товары двойного назначения, поскольку продукция может попасть под санкции США. Насколько мне известно, у них есть проблемы с поставками высокотехнологичного оборудования, поскольку там содержатся и американские технологии, на поставки которых Штаты наложили ограничения.

Сейчас Китай ставит перед собой задачу получения предсказуемости на территории России. Как бы нам не казалось, но ситуация, в которую попали Россия и Путин, не особо устраивает Китай. Потому что присутствуют свои риски. Они связаны с тем, что россияне могут пойти на крайние шаги. К примеру, передать ядерное оружие Ирану, что совершенно неинтересно Китаю, поскольку инцидент может создать взрывоопасную точку на Ближнем Востоке. Война или военный конфликт в этом регионе могут привести к резкому скачку цен на нефть, это совершенно не нужно Китаю. А вот России подобные сценарии интересны – их спасет рост цен на нефть до 200 долларов за баррель. Тогда Россия получит дополнительные ресурсы.

После переизбрания на третий срок лидер КНР Си Цзиньпин серьезно оживился. Китайская политика стала достаточно агрессивной, что стало большой проблемой Китая, попавшего в свой мировоззренческий курс. Пекин оказался в своеобразном цугцванге, потому что все 70 лет они говорили о том, что нужно соблюдать принцип нерушимости границ, поскольку у них сначала был Гонконг, а потом Тайвань, проблема которого остается и сейчас. В рамках этой логики они должны поддерживать Украину, потому что именно Украина является объектом агрессии.

И тут Китай попадает в собственную ловушку, потому что сейчас у них преобладает мировоззрение не Дэн Сяопина, который закладывал новый Китай, а Мао Цзедуна, предполагающее навязывание своего мировоззрение всему миру. На последнем съезде Коммунистической партии заявили, что перешли от малого процветания к построению сообщества человечества единой судьбы. Согласно этой позиции, китайская модель является правильной, а западная – неправильной. Соответственно, все должны подстраиваться под модель, которую Китай считает истинной.

Традиционный снобизм Китая, который считает себя суперцивилизацией, накладывается на эту политику. Всех остальных китайцы считают как минимум варварами, а себя – центром вселенной. Добавляется и реваншизм, который долгое время воспитывался в Китае. Реваншизм связан с позорным, как считают в КНР, XIX веком, когда их территорию разрывали Британская, Французская и Российская империи. Последняя как раз тогда и забрала территории Дальнего Востока, их китайцы считают своими землями. Все эти проявления накладываются на политику Китая.

России удалось убедить Китай в том, что война против Украины – не война против независимого государства, а война против отколовшейся бунтующей провинции. В этой ситуации Китай пытается и под санкции не попасть, и получить от России все, что нужно. Поэтому Пекин проводит достаточно неосторожные визиты в Москву. Потому что таким шагом КНР противопоставляет себя всему миру, который хочет соблюдения определенных правил. И тот же "мирный план", который они опубликовали, соответствует тому же мировоззрению, ведь в документе не было главного – наказания агрессора за совершенную агрессию, что соответствует духу и букве правил, установленных ООН.

Китай уже получает ответ. Визит премьер-министра Японии Фумио Кисида в день официальной встречи Си Цзиньпина и Путина в Украину не случаен. Это достаточно жесткий и неприятный ответ Пекину, потому что Япония тоже была агрессором в отношении Китая в XX веке. Японцы натворили там таких "чудес", что Китай их, мягко говоря, недолюбливает. Приезд Кисида в Украину – не только пощечина, но и грамотная игра Киева, которая показывает, что с нами нельзя так разговаривать. С нами нужно считаться. Хотите вести переговоры – сначала говорите с нами, а потом уже с Россией.

И, конечно, удар по Крыму – бавовна, как говорят в нашем СБУ в таких случаях, тоже показал Китаю, что их союзник ничего не стоит. Его обстреливают. В чем же тогда смысл России?

Еще и китайскими дронами…

Кстати, очень важный момент. Китай не прекращает и не запрещает экспорт дронов в Украину. Интересный момент. Насколько известно, в Россию поставки БПЛА ограничивают, а в Украину – нет. На том же Alibaba вы можете спокойно купить те же Mavic – китайские дроны, которые активно использует наша армия. В продаже есть двигатели и другие комплектующие.

Ситуация показывает, что у Украины есть еще пространство для маневра в виде общения с Китаем. Нам нужно хотя бы назначить туда посла для того, чтобы переубеждать Пекин и заставлять его действовать в рамках рациональной парадигмы.

У нас есть реальный шанс на переговоры с Китаем?

Я считаю, что да. Китаю очень интересна Украина по многим причинам.

Во-первых, в своем "мирном плане" китайцы написали, в чем их интерес. Там говорилось о том, что Пекину нужно возобновление экспорта зерна, чтобы не было нарушения логистических поставок. Украина и Беларусь – фактически ворота в Европу для транзита, в том числе, и китайских товаров.

Во-вторых, Китай нескромно намекнул на свою готовность принимать участие в восстановлении Украины.

В-третьих, не будем забывать, что Китай – один из подписантов Будапештского меморандума. Они гарантировали нашу территориальную целостность, о чем недавно даже вспоминали. Примерно 3 месяца назад один из китайских аналитиков напомнил, что Китай подтверждал гарантии по Будапештскому меморандуму, когда туда в 2013 году приезжал Янукович. Причем тогда ни одна страна не подтверждала, а Китай это подчеркнул.

Поэтому нужно разговаривать с Китаем. Втягивать Пекин в ту парадигму, которая нам нужна. От позиции КНР много чего зависит. Западные страны уже оказывают давление на Китай, и, как я уже говорил, приезд японского премьера Кисида в Украину – это откровенная пощечина Китаю.

Кроме того, по моим данным, Япония рассматривает возможность передачи Украине оружия. По разным причинам, потому что Япония тоже готовится к войне с Китаем. Было бы интересно, что работает у японцев или не работает, какие у них есть системы, потому что ВПК у них есть, а ограничение на экспорт оружия пока не сняли. Токио готовится убрать это препятствие.

Таким образом, визит Си Цзиньпина в Москву никак не поменял расстановку сил. Китай понимает простую вещь: Украина является фактором влияния на Россию. Очень большим фактором. Украина будет влиять на политику России и на расстановку сил. В Пекине это понимают, поэтому им тоже нужно налаживать с нами отношения. У нас говорят, что Китай – враг и не надо с ним общаться. Однако нужно налаживать контакт. США торгуют с китайцами, как и Европа.

А как мы можем выстраивать отношения с Китаем в условиях такого тесного сотрудничества с Западом?

Никто не говорит, что нужно ползать перед Китаем на коленях. Логику разговора подсказал Пекину генеральный секретарь НАТО Столтенберг: хотите быть миротворцами – общайтесь с Украиной. Звоните Зеленскому и давайте общаться.

У меня есть такое ощущение, что Си Цзиньпин все-таки хотел приехать в Киев. Но, думаю, что тут сыграл свою роль вопрос с западными партнерами и решили, что этого не нужно делать. Что, в принципе, правильно и логично.

Но никто не будет отрицать, что Украине нужны переговоры с Китаем, должен быть назначен посол. К тому же онлайн-встречи никто не отменял.

Здесь надо проводить очень тонкую политику, потому что Китай – игрок. Существует вероятность, что они могут начать поставки оружия России. У Пекина иррациональное отношение к миру.

Подчеркну, что у Китая есть свои риски. Пекин понимает и риски России. Я думаю, главная стратегия Китая заключается в понимании того, как будет перезапускаться Россия. Пекину нужна определенность – кто придет вместо Путина, и как там все будет строиться. Пекину нужны стабильные поставки ресурсов.

Визит Си Цзиньпина в Москву стал провальным для Путина? Не договорились ни о поставках оружия, ни о мирном плане. В то же время Россия, судя по заявлениям Путина, готова стать тем самым сырьевым придатком для Китая.

Китай и Россия могли договариваться о чем угодно. Вопрос в том, где тут Украина и Запад. К тому же изменилась ситуация в связи со сбитием беспилотника США.

Сбитие российским истребителем Су-27 американский беспилотник MQ-9 Reaper – беспрецедентное событие. Даже во времена Советского Союза не было прямого столкновения СССР и США под своими флагами. Да, они воевали во Вьетнаме, но под другими флагами. Воевали в Корее и в других точках мира, но это были прокси-войны. Также, как и в Израиле. Против Израиля фактически воевал Советский Союз руками арабов, а американцы после Шестидневной войны 1967 года начали поставлять оружие Израилю.

Штаты этого так не оставят – должен быть ответ. Инцидент с беспилотником принципиален для американцев.

Настроение визита Цзиньпина в Москву сильно подпортил и ордер для Путина от Гаагского суда. Это вредит авторитету Китая, который хочет быть приличной стороной. В такой ситуации возникает вопрос к КНР – а вы что, с преступником? Причем с преступником, который обвинен в самых гнусных преступлениях, которые можно придумать – в преступлениях против детей. Даже среди отмороженных диктаторских режимов это считается, мягко говоря, табу. И среди преступников преступления против детей вообще нигде не приветствуются. От таких людей просто избавляются.

Вы говорили о возможных новых соглашениях между Китаем и Россией по аренде территорий. Как это будет работать?

Россия с Китаем в период с 2014 по 2022 год подписывали соглашения о передаче в аренду больших территорий примерно на 50 лет. (Москва за этот период отдала в аренду миллионы гектаров, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке, - ред.). По сути, это передача в аренду территорий, на которых китайцы могут вести сельское хозяйство, рубить лес, строить фабрики, заниматься добычей сырья и всего остального. Это фактически неподконтрольные России территории. Там свои законы, свои люди, и, возможно, даже свои правоохранительные органы.

В итоге с этими землями будет как с залоговыми аукционами?

С залоговыми аукционами еще по-честному было. Понятно, кто приходил, и все-таки была какая-то четкая и понятная линия государства по этому вопросу. Определенные правила и понимание вещей. (Залоговые аукционы - механизм приватизации в России в ноябре-декабре 1995 года. Банки выдавали государству кредиты под залог государственных пакетов акций крупных компаний. Если спустя установленное время государство не возвращало кредит, акции становились собственниками кредиторов. Так российские бизнесмены стали владельцами крупнейших госкомпаний, - ред.)

А здесь фактически полутемные договора. Берется на 40 лет в аренду земля, с ней делают, что хотят и вряд ли потом вернут. И не факт, что таких арендаторов потом можно будет оттуда выгнать. А что случится, если закончится аренда? В каком состоянии будет Россия, чтобы прекратить аренду или подписать ее по-новому – большой вопрос.

Вот как было с Гонконгом. В 1898 году Британия взяла его в аренду у Китая на 99 лет, но в 1997 году вынуждена была отдать обратно. Потому что срок аренды закончился, Китай к этому времени вырос и уже никто не продлевал никаких договоров.

В целом, ключевая задача Китая – сохранения стабильности России, устойчивости на евразийском пространстве. Пекину не нужно, чтобы Россия выпрыгнула за рамки дозволенного.

Ранее часто говорили, что Китай сдержит Россию от применения ядерного оружия. Но вчера Путин на совместном с Си Цзиньпином заявлении обвинил Великобританию в якобы намерении поставить Украине снаряды с обедненным ураном и сказал, что Москва, мол, будет реагировать на применение оружия с ядерным компонентом. Это был намек на определенный ядерный ответ?

Угрожать применением ядерного оружия в России начали еще в 2016 году. Когда в Украину поставили первые ПТРК Javelin. Ограничения сняли и Трамп дал первые Джавелины. Был же крик с российской стороны – мол, никакого американского оружия.

Такие угрозы исходят от России постоянно. Си Цзиньпин публично говорил, что Китай против какого-либо применения ядерного оружия.

Заявление Путина – очередная пустышка?

Да. Я думаю, применение Россией ядерного оружия уже маловероятно. Американцы уже четко расписали, что будет, если Россия, не дай Бог, даже грязную бомбу применит. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес говорил, что в течение 3 часов будет уничтожен весь Черноморский флот РФ, а за сутки будет уничтожена вся российская группировка, которая находится на территории Украины.

Никто не собирается отвечать ядерным оружием, но и это не факт. Ядерные бомбардировщики стали уже летать, вот вчера один из них пролетал над Эстонией. Позиция США – мы вас в порошок сотрем, вас просто не будет, и вы все равно потерпите поражение в войне. Четко предупредили, что цацкаться никто не собирается.

Самое страшное для Путина – ордер, который показывает, что на Западе уже приняли решение мочить в сортире, как любит говорить сам Путин. Что с Путиным говорить уже никто не будет. Фактически США объявили среди российской элиты аукцион: кто первым прибежит сдать Путина и получит амнистию. Они же сказали, что санкции с России не снимут до тех пор, пока Путина не выдадите. Это такое неформальное послание. И вот они начали игру – сдай Путина первым и получи отмазку от срока. Очень неприятная ситуация для Путина. Уверен, у него была истерика.

И в этой ситуации смешно, когда Медведев пообещал нанести ракетный удар по Нидерландам, а в пабликах даже писали, что Путин додумался позвонить премьер-министру Нидерландов с требованием отменить это решение, иначе им грозит такой удар. Хорошо, в теории, если вы ударите по стране НАТО – получите ответ. Вас уже предупредили. Даже если уничтожите здание – суд будет в другом городе. Например, в Нюрнберг могут перенести. Городов для международных трибуналов много.

Обратите внимание, что процессы значительно ускорились. После того как россияне сбили американский беспилотник, резко нашлись истребители для Украины. В США год не решались на такой шаг, а теперь страны НАТО, Польша и Словакия, официально передают нам самолеты. Причем модернизированные, хорошие самолеты. Причем 33 единицы – это очень много. У нас не так много было самолетов на момент начала полномасштабной войны. Думаю, решение как минимум удвоит наши силы, потому что речь идет о модернизированных натовских самолетах – их можно оснащать бомбами, у них современная авионика. Это не тот металлолом, который прилетает со стороны России.

Мы в Украине и на Западе уже привыкли считать, что Путин – "хромая утка". Его политическая карьера на закате. И вот Си Цзиньпин на неформальной встрече напомнил, что в 2024 году в России должны быть выборы и Китай будет рад тому, если он останется на посту главы государства. В чем смысл реверанса?

Это Восток. Я тоже шутил на эту тему. Когда говорят восточные люди – ты вообще не понимаешь, издеваются они или нет, поддерживают или не поддерживают. Восточная политика всегда отличается многозначностью и каждый ищет свой смысл.

Китаю все равно, кто будет возглавлять Россию, им нужна правильная перезагрузка государства. Я не думаю, что это была такая прямая поддержка. Ну, хорошо, а какую поддержку может оказать Китай? Выборы нарисовать? Санкции снять западные? Ну да, поговорили. Сказали молодец и дали конфетку. Это цветастая эквилибристика, так умеют говорить на Востоке.

Реально это ничего не означает. Если Путин проиграет выборы или закончит жизнь таким убедительным самоубийством, что никогда даже вскрытия проводить не будут, то ничего не случится. У Китая есть экономические рычаги, свои инструменты давления на Россию. Пекин интересуют исключительно преференции и стабильность территории.

В целом, можно сказать, что Си Цзиньпин приехал в Москву, чтобы установить свои интересы, связанные с последующей реорганизацией России и договориться о статусе РФ как сырьевого придатка Китая, верно?

Да, Китаю нужна контролируемая реорганизация России.

В какие сроки может произойти реализация плана Китая?

Китай никуда не спешит, у Пекина все хорошо. Что касается сроков, там идет математика. Золотовалютные резервы России существенно тают, особенно после введения в действие всех санкций. Судя по динамике, проблемы с деньгами у РФ могут начаться уже в конце этого года.

Кроме того, над ускорением процессов работают США, которые начинают давить на Китай и используют Россию как инструмент давления на Пекин. Все может затянуться, однако, я думаю, что не меньше года должно пройти, чтобы с Путиным что-то случилось.

Потому что нужно понимать – пока Путин во главе России, война будет продолжаться. Это без вариантов. Он не пойдет ни на какие уступки. Когда Путина не станет, возникнут варианты. И здесь, опять же, вопрос давления и того, насколько российская элита понимает, что это все, бетонная стена. Никто не будет вести переговоры с Путиным. Решайте все вопросы сами.

Может ли Китай предложить какой-то перспективный документ, который мог бы быть интересен для обсуждения Украиной, Западом и той же Россией?

Если в документе не будет прописан механизм наказания России, как агрессора, то это никакой не документ. В "мирном плане" Китая нет главного – Россия несет ответственность или не несет. Не будет такого посыла – нечего и обсуждать, потому что это никакой не "мирный план". Там нет требования о выводе войск из Украины, на чем настаивают Киев и Запад.

Поэтому, если там нет ключевых пунктов, остальное, как в том анекдоте, можно, в принципе, уже не читать. А пока Китай не предлагает таких инициатив, потому что находится в плену собственной идеологии, которую продвигает.