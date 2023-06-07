ВСУ готовы к наступлению, но война - надолго: генерал Милли сделал заявление

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина готова к наступлению, но высказал мнение, что война надолго.

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Обучение и оружие от союзников наверняка подготовили ВСУ к наступлению - генерал Милли / Коллаж скриншот YouTube, 93 ОМБр

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина готова к наступлению, но при этом высказал мнение ‒ война затянется надолго. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

По его словам, российско-украинская война снова перешла в горячую фазу. Но ВСУ при этом готовы к предстоящему наступлению.

"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают, — они выбирают воевать в наступательной борьбе или в обороне. Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.

Он также отметил, что в любой крупной войне будут периоды активности и периоды затишья.

"Война — это компромисс. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени", — заявил Милли.

Генерал подчеркнул, что обучение и оружие от союзников наверняка подготовили ВСУ к наступлению.

Кто такой Марк Милли Марк Милли — генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов, ранее — 39-й глава штаба Армии США.

Контрнаступление в Бахмуте

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Смотрите видео, какая ситуация в Бахмуте сейчас:

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