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Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – Пригожин

Андрей Ганчук
4 июня 2023, 22:50 обновлено 4 июня, 22:56
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В районе Семигорья Бахмутского района оккупанты РФ открыли огонь из стрелкового оружия по выходящим, сказал их предводитель Евгений Пригожин.
ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин
Огонь по боевикам Вагнера открыла 72-ОМБ войск РФ - Пригожин / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что на Бахмутском направлении в районе населенного пункта Семигорье российские оккупационные войска открыли огонь по его боевикам. Руководил кадровыми военными РФ, дескать, пьяный командир 72-й Отдельной мотострелковой бригады.

В Сети опубликовали рапорт Пригожина, в котором он рассказал о том, что инцидент произошел еще 17 мая. В районе населенных пунктов Опытное и Озаряновка Бахмутского района кадровые российские оккупанты минировали дороги в тыловой зоне боевиков Вагнера.

По его словам, группа саперов выдвинулась для разминирования дороги, однако вынуждена была прекратить работы, поскольку в районе Семигорья российские войска открыли по ним огонь. В результате была выведена из строя служебная машина Урал.

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин подчеркнул, что стрелковое оружие применили оккупанты 72-й Омб, которыми руководил пьяный офицер.

Пригожин в мае написал рапорт об обстреле боевиков Вагнера войсками РФ

Рапорт Пригожина
Рапорт Пригожина / Скриншот соцсети

Ситуация в Бахмуте

Замминистра обороны Анна Маляр 3 июня сообщила, что обстановка в Бахмуте остается "условной стабильной".

По словам Маляр, оккупанты России истощились и решили провести перегруппировку. ВСУ продолжают контролировать юго-западные районы Бахмута.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что армия Украины истощила боевиков ЧВК Вагнера, в результате чего они вынуждены были покинуть Бахмут.

По данным западных СМИ, Пригожин потерял ранеными и погибшими от 60 до 100 тысяч человек.

Также Пригожин подтвердил, что ВСУ выбили российских оккупантов и с некоторых других позиций в Бахмуте, которые оккупанты Вагнера захватывали с большими усилиями.

Как подчеркнул главарь ЧВК, теперь "нужно ждать следующих шагов от украинской армии".

Смотрите видео, в котором Мусиенко сделал прогноз о боях в Бахмуте:

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