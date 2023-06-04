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"Ждите следующих шагов": ВСУ отбили у войск РФ позиции в Бахмуте – Пригожин

Андрей Ганчук
4 июня 2023, 16:27 обновлено 4 июня, 16:27
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Территории в Бахмуте, за которые "большими усилиями" цеплялись боевики ЧВК Вагнера, могли перейти под контроль ВСУ, сказал главарь бандформирования Пригожин.
Евгений Пригожин, Бахмут
Пригожин ждет дальнейшего освобождения армией Украины своих территорий / Коллаж: Главред, фото: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сказал, что силы обороны Украины выбили российские войска с позиций в Бахмуте, которые бандформирование захватывало с большим трудом. Дескать, теперь "следует ждать следующих шагов от ВСУ".

Как сообщает пресс-служба Пригожина, руководитель боевиков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска контролируют юго-западные районы Бахмута.

По его словам, оккупанты РФ потеряли контроль над некоторыми позициями в Бахмуте.

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"На сегодняшний день действительно имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов (украинских войск)", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Ситуация в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что формат военной операции на Бахмутском направлении меняется. Враг проводит ротацию – боевиков ЧВК Вагнера меняют на кадровых российских военных оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 3 июня заявила, что ситуация в Бахмуте остается "условно стабильной". По ее словам, оккупанты РФ истощились и проводят перегруппировку. Также Маляр добавила, что ВСУ по-прежнему контролируют юго-западные районы Бахмута.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины смогли истощить боевиков ЧВК Вагнера и заставили их выйти из Бахмута. Череватый напомнил, что согласно данным западных СМИ, боевики потеряли в Бахмуте ранеными и погибшими от 60 до 100 человек.

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