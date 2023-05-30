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Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте

Дмитрий Видоменко
30 мая 2023, 17:09 обновлено 30 мая, 17:09
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Как говорит Александр Мусиенко, ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.
ВСУ, Мусиенко
Александр Мусиенко говорит, что ВСУ очень важно перемалывать русских оккупантов в Бахмуте / коллаж Главред, фото УНИАН

ВСУ важно не столько занимать территорию Бахмута, а сколько уничтожать в боях там как можно больше сил оккупантов. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Для нас важно сегодня не просто удерживать Бахмут, а перемалывать большое количество российских войск и сковывать их там. А также создать перспективы для освобождения города в благоприятный момент. То есть мы прекрасно понимаем, что цель – истощить врага, нанести ему потери и поражения и держать его в полукольце, а если удастся – то и в кольце. Держа в этой осаде, они будут вынуждены либо сдаться, либо будут уничтожены. И тогда мы спокойно сможем вернуть себе Бахмут, выйти на рубежи, укрепить линию обороны и отбросить врага. То есть мы занимаем именно такую позицию и, по-моему, она правильная, потому что сейчас нужно переходить не только на локальные бои", − сказал он.

Как говорит Мусиенко, ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

"Мы не сможем так долго держаться, потому что когда фланги будут за нами и будет артиллерийский контроль, мы не будем ставить под угрозу наши силы. Поэтому для нас принципиально зажать русских в этом "мешке", не давать им продвинуться западнее, чтобы установить полный контроль над Бахмутом и не давать выйти на Часов Яр. Вторая задача - удержать фланги и установить контроль за нами. Третья - перебивать российскую логистику, насколько это возможно и перемалывать российские войска. А уже после этого мы снова сможем зайти в Бахмут (и, думаю, так и будет)", − подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите на видно интервью Александра Мусиенко Главреду:

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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