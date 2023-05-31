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Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Алина Дембицкая
31 мая 2023, 19:46 обновлено 31 мая, 19:46
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Оккупанты продолжают перегруппировку в Бахмуте, заменяя "вагнеровцев" на регулярные войска.
Анна Маляр, ВСУ
Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Эдельвейс, скриншот из видео

На Бахмутском направлении сейчас неспокойная ситуация, поскольку российские оккупационные войска увеличили частоту артиллерийских обстрелов до уровня, похожего на тот, когда город-крепость находился в самых интенсивных боевых действиях. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Как отметили Маляр, Вооруженные силы Украины продолжают контролировать окрестности Бахмута на юго-западной части и вход в сам город.

"Наступательная активность врага в Бахмуте остановлена. По новостям кажется, что там затишье. На самом деле это не так, это просто впечатление. На самом деле враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он лишь меняет инструменты. Чтобы было понятно до какого предела дошли эти обстрелы: это цифра, соразмерная с той, когда были острейшие бои в Бахмуте", - сообщила Маляр.

Заместитель главы Минобороны рассказала, что оккупанты продолжают перегруппировку в Бахмуте, заменяя "вагнеровцев" на регулярные войска. Однако украинские воины мешают россиянам реализовывать свои планы.

"Из-за того, что вокруг Бахмута наши бойцы часть господствующих высот все-таки заняли, то это позволяет сильно донимать врага и усложнять все его задачи. Наши войска выполняют там важные задачи, мы не можем объявлять какие. Но это задачи направленные на повышение боеспособности. То, что сейчас кажется якобы затишьем, на самом деле обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что будет продолжена борьба", - добавила Маляр.

Ситуация вокруг Бахмута

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как военный "Мамай" рассказал о ситуации в Бахмуте прямо из вражеских окопов:

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