'Ешьте сами свое картофельное варево': в ГПСУ изысканно потроллили белорусов

На одном из КПП белорусы включили аудиозапись о сходстве украинского и белорусского борща.

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В ГПСУ изысканно потроллили белорусов / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Белорусские пограничники попробовали "породниться" с украинцами, пытаясь переманить их на свою сторону. Белорусы прибегли к очередным рассказам о "братских народах", а также использовали метафоры об украинском борще. Украинские пограничники метко потроллили своих белорусских коллег.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на одном из КПП белорусы включили аудиозапись о сходстве украинского и белорусского борща, мол, "в украинском борще больше фасоли, а в белорусском – больше картофеля, но тем не менее, это практически тот же борщ".

Белорусы также намекнули, что ни одно европейское блюдо не напоминает борщ, а значит это блюдо "это еще одна из культурных основ нашей общей восточно-славянской идентичности. Борщ – это то, что нас объединяет".

"И когда у вас не будет из чего готовить ваш борщ – переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ, не пожалеете", - говорилось в аудиозаписи.

На это украинские пограничники напомнили белорусам, что их новым блюдом стали российские щи, потому что во время приготовления борща белорусы вонзили нож в спину украинцев.

"Ваш борщ очень отличается от нашего. Потому что сейчас белорусский борщ скорее похож на российские щи, даже, если вы добавляете туда больше картофеля. Он совсем не тот самый, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, которым воткнули в спину украинцев", - заявили украинские пограничники.

В ГПСУ подчеркнули, что обидно иметь соседей, которые, говоря о какой-то идентичности и родстве, тяготеют к тому, чтобы быть рабами и не имеют ничего общего с украинцами.

"Навсегда запечатлейте себе в памяти и в вашей кулинарной книге, что украинцы – свободолюбивая нация. За свою независимость мы всегда боремся. Зато вы на это не способны и уже много лет находитесь в плену... Так что ваше нынешнее картофельное варево, по консистенции похожее на тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ", - подчеркнули украинские пограничники.

Также они посоветовали белорусам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не заключенными. "А к тому времени – ешьте сами, не подавитесь", - пожелали в ГПСУ.

Напомним, ранее белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников заявил, что Россия проводит постепенную оккупацию Беларуси. По его мнению, если Кремлю понадобится, Москва будет воевать с Минском так же, как и против Украины.

В то же время экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж отметил, что агрессор Россия проигрывает войну против Украины и пытается напрямую подключить Минск к военным действиям с Киевом. Лукашенко, в свою очередь, сопротивляется, и придумал себе "болезнь", чтобы казаться недееспособным.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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