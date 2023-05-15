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Беларусь могла бы помочь моментально завершить войну в Украине – Санников

Алёна Воронина
15 мая 2023, 14:00 обновлено 15 мая, 14:11
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Россия будет готова воевать против РБ так же, как против украинцев. Но у белорусов есть шанс избежать этого и моментально завершить войну РФ против Украины.
Украинские военные, Андрей Санников, флаг Беларуси
Ситуация в Беларуси зависит от Украины, в то же время РБ может остановить войну/ 14 ОМБр Романа Великого, скрин, ua.depositphotos.com

Безопасность Европы сейчас в руках Украины, поэтому Запад должен продолжить предоставлять украинцам военную помощь. Так же от Украины сейчас зависит и ситуация в Беларуси. Но в то же время белорусы могли бы сделать так, чтобы нынешняя война против украинцев завершилась, если бы сами вступили в боевые действия против страны-агрессора России.

Если Беларусь не сделает этого, то рано или поздно Россия начнет войну и против нее. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

"Я бы хотел, чтобы все силовики, несмотря на свои преступления, вспомнили, что присягали государству. Несмотря на то, что Лукашенко пытается убеждать в том, что они присягают лично ему. Вспомнили, что идет оккупация этого государства (Беларуси – ред.) Россией. РФ пока еще не воюет с Беларусью, но будет готова воевать так же, как с Украиной. Поэтому надо просто обеспечить деоккупацию Беларуси. Желательное участие на стороне Украины в войне с Россией – тогда эта война моментально закончится", – отмечает Санников.

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Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников (Бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) – белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

По его словам, все белорусы могли бы подняться против России, если бы первыми это сделали белорусские силовики и позвали бы всех встать на защиту РБ от россиян.

"Представьте себе, что силовики, которые говорят, мол, сегодня самый опасный момент для нашего государства, его независимости, поэтому призывают всех встать на защиту Отечества. Забыть о диктатуре, провести выборы в какой-нибудь переходный орган и выпустить всех политзаключенных. Тогда весь народ поднимется против России. И это я хотел бы видеть", – сказал белорусский политический и общественный деятель.

Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал РБ полностью во власть российского диктатора Владимира Путина – территориально и в военном отношении. Белорусский диктатор позволяет россиянам активно вмешаться во все эти процессы и стараться ставить своих людей.

Санников отмечает, что ситуация в Беларуси зависит от Украины. Также от украинцев сейчас зависит безопасность во всей Европе, поэтому Запад должен продолжать предоставлять помощь Украине для защиты от страны-агрессора РФ. Он отметил, что сейчас эта помощь по неизвестным причинам почему-то затормозилась.

"Санкции затормозились, снова возникла напряженная ситуация, хотя уже всем очевидно, что Путин не успокоится. Если даже предположить какую-то передышку, то к следующему удару у них есть больше возможностей для накопления сил просто за счет большего количества населения. То есть они могут мобилизовать больше людей и устроить еще одну мясорубку в Европе", – отметил белорусский политический и общественный деятель.

По словам Санникова, сейчас и Беларусь зависит от Украины, и Украина частично зависит от решений, которые примут белорусы. Ведь они могли бы помочь остановить войну.

"Поэтому и ситуация в Беларуси, с одной стороны, зависит от Украины. С другой стороны, уход Лукашенко и смена политической системы в Беларуси в сторону демократизации позволят закончить эту войну и обезопасить Украину и Европу. Потому что, если посмотреть на карту, только этот "балкон" белорусской территории позволяет вынашивать и осуществлять планы агрессии в отношении Европы", – подытожил Санников.

Смотрите видеоинтервью Санникова Главреду, в котором он рассказал о том, выгодно ли Кремлю устранять Лукашенко, имеет ли белорусский диктатор двойников, и что будет с Беларусью в случае ухода Лукашенко от власти:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

В то же время в Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

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