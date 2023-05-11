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Лукашенко 9 мая могли отравить в Москве - The Mirror

Дмитрий Видоменко
11 мая 2023, 10:31 обновлено 11 мая, 10:31
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Как предполагают британские журналисты, белорусский диктатор Александр Лукашенко мог быть отравлен 9 мая во время своего пребывания в Москве.
Лукашенко
Александр Лукашенко / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить ‒ в тот момент, когда он пребывал в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с русским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с журналистами предположил, что, возможно, Лукашенко был отравлен, поскольку он не мог пройти и трехсот шагов во время прогулки вместе с Путиным по центру Москвы. Более того, когда он сидел на трибуне во время выступления российского диктатора, то на правой руке белорусского диктатора была заметна повязка.

Телевизионщиками также удалось заснять Лукашенко, который просил Путина, а затем и какого-то сотрудника российских спецслужб помочь ему добраться к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду Кремля.

видео дня

Затем Лукашенко с большим трудом ковылял рядом с 70-летним русским диктатором, который внешне выглядел вполне здоровым. И, судя по всему, белорусскому диктатору было тяжело наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы.

Смотрите видео Главреда о состоянии здоровья Лукашенко:

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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