Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИ

У белорусского диктатора Александра Лукашенко был какой-то серьезный сбой в организме.

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У Лукашенко - серьезные проблемы со здоровьем / Коллаж: Главред, фото: t.me/vchkogpu

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вероятно болен, у него проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания. Об этом сообщает проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник.

По данным канала, в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в частности из центра им. Бакулева.

"Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой-то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой - неизвестно", - говорится в сообщении.

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Лукашенко болен - что известно

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы.

Лукашенко стало плохо и его увезли на электромобиле, а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что здоровье белорусского диктатора Александра Лукашенко плохое уже не первый год. При этом, чем именно он болеет, неизвестно. Любое изменение в его здоровье — это государственная тайна.

Британское издание The Mirror писало, что Лукашенко могли отравить, когда он пребывал в столице страны-агрессора РФ и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Telegram-канал Генерал СВР писал, что российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве понял, что Александр Лукашенко действительно болен, и теперь президент РФ опасается того, что Беларусь выйдет из-под влияния РФ в случае смерти своего самопровозглашенного президента. Чтобы исключить этот вариант, в Кремле якобы снова рассматривают сценарий поглощения Беларуси.

Смотрите видео Главреда о состоянии здоровья Лукашенко:

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