Путин боится скорой смерти Лукашенко: в Сети раскрыли планы диктатора в отношении Беларуси

Раньше Путин считал, что болезнь Лукашенко - это обычная уловка, но теперь понял, насколько все серьезно.

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Возможность скорой смерти Лукашенко Путин считает огромной проблемой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве понял, что Александр Лукашенко действительно болен, и теперь президент РФ опасается того, что Беларусь выйдет из-под влияния РФ в случае смерти своего самопровозглашенного президента. Чтобы исключить этот вариант, в Кремле якобы снова рассматривают сценарий поглощения Беларуси. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Увидев вчера Лукашенко, Путин понял, что даже примерно не понимал, насколько тот плох здоровьем. Путин считал, что болезнь Лукашенко - это обычная уловка, которой можно при случае прикрыться для отказа от визита или от общения в телефонном режиме. Президент всегда отмахивался от докладов в которых сообщалось, что Лукашенко серьёзно болен, и считал это умелой игрой (…), которой тот может дурачить кого угодно, но только не его. Но, в это раз, президент был поражен, насколько всё действительно плохо", - говорится в сообщении.

По данным канала, возможность скорой смерти Лукашенко, Путин считает огромной проблемой.

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"Потерять контроль над ситуацией в Республике Беларусь, с последующей потерей этой страны из своей сферы влияния - это страшный сон для президента России", - пишет генерал СВР.

Путин якобы обсуждал возможные варианты удержания Республики Беларусь в своей орбите после смерти Лукашенко и пришел к выводу, что "только полное поглощение этой страны в Союзном государстве, вернее, фактическое присоединение к России в качестве субъекта РФ - единственный хороший вариант".

Кроме того, президент страны-агрессора и оккупанта РФ считает, что нельзя ни в коем случае допустить приход к власти преемника, назначенного Лукашенко, а все его сыновья должны находиться в России под полным контролем до окончания всех процессов.

"Всем силовикам в Республике Беларусь, по словам Путина, должны быть предоставлены гарантии сохранения их безопасности, статуса и имущества, а после интеграции перераспределить их по российским регионам. Путин сказал, что считает забавным возможность пережить Лукашенко. Сам Путин, вчера не смог нормально провести совещание с представителями руководства военного блока и, выслушав не полный доклад, отключил связь. Президент вечером опять жаловался на слабость, головокружение, боли в животе и тошноту. Пока лечение не оказывает ожидаемый врачами эффект", - резюмировали на канале.

Лукашенко болен - что известно

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы.

Лукашенко, который принимал участие в мероприятии, не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов. Также он не присутствовал на завтраке, который Путин устроил для иностранных "гостей", а на его руке заметили бинт. Лукашенко увезли на электромобиле, а после он быстро вернулся в Минск.

Кроме того, Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что здоровье белорусского диктатора Александра Лукашенко плохое уже не первый год. При этом, чем именно он болеет, неизвестно. Любое изменение в его здоровье — это государственная тайна.

Британское издание The Mirror писало, что Лукашенко могли отравить, когда он пребывал в столице страны-агрессора РФ и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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