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"Путин очень рад": в Сети рассказали о тяжелой болезни Лукашенко

Анна Ярославская
10 мая 2023, 12:39 обновлено 10 мая, 12:47
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На фоне Александра Лукашенко, который был не в состоянии пройти несколько сотен метров, российский диктатор Путин выглядел довольно бодро.
Александр Лукашенко, Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин на параде 9 мая в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 9 мая, приехал в Москву на парад победы на Красной площади. Вид у него был довольно болезненный, что якобы очень порадовало президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Вчера у президента России Владимира Путина был тяжёлый день, который не принес желаемого. Но есть во вчерашнем дне для Путина и один удачный момент - тяжелая болезнь Александра Григорьевича Лукашенко. На фоне тяжело больного Лукашенко, который был не в состоянии пройти буквально несколько сот метров, Путин, не без усилий проделавший этот путь, выглядел довольно бодро", - говорится в сообщении.

По данным канала во время приветствия Путин и Лукашенко "обменялись любезностями".

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"Путин спросил Лукашенко "как здоровье", на что последовал грубый ответ "не дождёшься". Надо отметить, что сильно сокращенная программа парада победы и остальных мероприятий с участием президента - следствие ухудшения состояния здоровья самого Путина", - добавили на канале.

Чем болеет Лукашенко

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что здоровье белорусского диктатора Александра Лукашенко плохое уже не первый год.

"Мы видим, что он стареет и физически, и морально, пора его отдать в антиквар", — сказал он в эфире телеканала Киев.

При этом, чем именно болеет Лукашенко, неизвестно.

"Все его лечение держится в секрете. Будь то страшный рак или обычный грипп, люди будут думать, что это было. Каждое изменение в его здоровье — это государственная тайна", — сказал он.

Парад 9 мая на Красной площади

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы, участие в котором принял российский диктатор Владимир Путин. К главе Кремля присоединились лишь четыре иностранных лидера – президенты Кыргызстана, Казахстана, Армении и Таджикистана.

Путин выступил со своей привычной пропагандистской программой. Как обычно российский диктатор обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о "победах" российских оккупантов.

Лукашенко, который принимал участие в мероприятии, не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении.

Он также не присутствовал на завтраке, который Путин устроил для иностранных "гостей", а на его руке заметили бинт.

Отметим, в 2023 году парад на 9 мая в Москве был довольно скромным – в нем не участвовала авиация, а среди другой техники был замечен лишь один танк, который к тому же оказался музейным экспонатом. Танк Т-34, проехавшийся по Красной площади, был изготовлен в 1940-х годах в Украине.

Смотрите видео, что происходило 9 мая в Москве:

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