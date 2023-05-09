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Серьезно болен?: Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая

Мария Тупик
9 мая 2023, 20:17 обновлено 9 мая, 20:22
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В Минске Лукашенко лишь возложил цветы, а церемониальную речь вместо него произнёс министр обороны Хренин.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Коллаж Главред, фото Пул первого, скриншот

Сегодня 9 мая в Москву прибыл Александр Лукашенко и удивил всех своим странным поведением. СМИ заметили, что Лукашенко не мог передвигаться и на руках виднелись странные бинты.

Кроме того, впервые за 29 лет, Лукашенко не смог произнести речь на площади Победы в Минске. Вместо него "по его поручению" выступил министр обороны Хренин, - пишут белорусские СМИ.

"Подобное "поручение" — экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко имеет абсолютную власть. Похоже, проблемы со здоровьем более серьезны, чем может казаться", - говорится в сообщении.

видео дня

Как отмечают в Белоруси, на последнем официальном мероприятии, 5 мая, в Минске у Лукашенко был осипший голос.

Лукашенко
Лукашенко / Пул первого

"Сегодня на параде в Москве он выглядел больным, не смог пройти 300 метров от трибуны до Александровского сада вместе с другими президентами, и его отвезли электромобилем",- пишет nashaniva.com.

Сразу после довольно короткой церемонии возложения цветов Лукашенко уехал.

Смотрите видео, что происходило 9 мая в Москве:

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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