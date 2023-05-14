Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

Вместе с Лукашенко заболели также несколько приближенных к нему людей, утверждает издание.

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Болезнь подкосила не только Лукашенко, но и его окружение, отмечают белорусские СМИ/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

После самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко 9 мая в спешке покинул парад в Москве и бежал из РФ, ссылаясь на состояние здоровья, о его болезни появилось много слухов. В белорусских СМИ предполагают, что он мог подхватить вирус.

Об этом сообщает издание "Наша Нива", ссылаясь на собственные источники. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", – рассказал собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко.

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Журналисты также обратили внимание на то, что во время вручения наград представителям репрессивного аппарата 5 мая уже было слышно, что самопровозглашенный белорусский президент охрип, что может указывать на правдоподобность версии о вирусном заболевании.

В то же время в белорусском издании процитировали слова своего собеседника, что в случае, если это грипп, при отсутствии нормального лечения у Лукашенко могут возникнуть осложнения.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

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