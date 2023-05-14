"Цель удара достигнута": Минобороны РФ "похвасталось" уничтожением домов и склада гумпомощи в Тернополе

Во вражеском Минобороны гордятся своим ракетным ударом по Тернополю и считают, что они "достигли целей атаки".

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Последствия ракетного удара РФ по Тернополю/ ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области, Facebook Hontar Ivan

В Минобороны страны-агрессора России признали, что нанесли ракетный удар по Тернополю в ночь на воскресенье, 14 мая. Во вражеском ведомстве отчитались, якобы "достигли цели и поразили все объекты".

Но в то время, как в сети уже появились кадры уничтоженного российскими оккупантами склада гуманитарной помощи, в РФ продолжают утверждать, якобы они "ударили по пунктам дислокации ВСУ и по складам предоставленной Западом военной помощи". Об этом говорится в отчете российского минобороны.

"В районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", – "похвастались" в минобороны страны-агрессора РФ.

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Ракеты РФ уничтожили склад гуманитарной помощи

Но пока российские захватчики пытаются "похвастаться" своим вымышленными победами, стало известно, что на самом деле было уничтожено во время ракетной атаки оккупантов по Тернополю. В ночь с 13 на 14 мая российская ракета, в частности, уничтожила в этом городе склад, на котором хранилась гуманитарная помощь. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Свет Реформации" Иван Гонтарь в Facebook.

"В результате ракетного удара 13 мая по Тернополю полностью разрушен наш склад, где хранилась гуманитарная помощь благотворительного фонда и который служил хабом для межцерковной деятельности нашего региона. Тысячи тонн помощи прошло через это помещение, сотни тысяч людей получили поддержку и надежду через возможность пользоваться этим помещением. Всё сгорело", – рассказал Гонтарь.

Также он сообщил, что рядом со складом находились двое водителей, которые чудом не пострадали во время ракетной атаки.

Уничтоженный склад с гумпомощью в Тернополе/ Facebook Hontar Ivan

На складе хранилась гуманитарная помощь/ Facebook Hontar Ivan

Последствия ракетной атаки РФ на Тернополь

В Тернопольской областной военной администрации рассказали, что поздно вечером 13 мая и в ночь на 14 мая российские оккупанты дважды атаковали Тернополь ракетами. Во время первой атаки были травмированы двое гражданских – у них осколочные ранения и ожоги. Пострадавших забрали в больницу, они получают необходимую помощь.

"Есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации", – отметили в Тернопольской ОВА.

Вследствие второй ракетной атаки российских оккупантов, которая произошла около 05:00 14 мая, были разрушены два и повреждены 12 дачных домов. Разгорелся пожар, который пожарные быстро ликвидировали.

"Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Пожар, возникший на месте, сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей. Пострадавших от этого чрезвычайного происшествия нет", – рассказали в ОВА.

Ракетная атака оккупантов на Украину

Напомним, в ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы. В частности, в воздушном пространстве Киева были зафиксированы дроны-разведчики, но их уничтожили еще на подлете к столице Украины.

Кроме Тернополя, взрывы прогремели также в Харькове. Оккупанты нанесли ракетный удар по Новобаварскому району города Харьков, захватчики целились в инфраструктурный объект. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Взрывы прозвучали также в Херсоне. В Херсонской ОВА сообщили, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания учебного заведения и объект критической инфраструктуры Бериславского района. В результате обстрела города за минувшие сутки шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Силы ПВО Украины после ночной атаки оккупантов сообщили, что уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников. В Воздушных сил ВСУ отмечают, что враг запускал ударные дроны Shahed-136/131 по разным направлениям. Кроме того, оккупанты осуществляли запуски ракет Калибр с кораблей в Черном море, а также крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что такой атакой оккупанты пытаются противостоять элементам единства европейских стран. Представитель Сил обороны и охраны Юга пояснила, что враг использовал тактику разветвления внимания украинской ПВО, что связано с активностью на фронте.

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