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Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense Express

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 16:42 обновлено 14 мая, 16:58
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Западные партнеры передают ВСУ больше оружия, чтобы ускорить подготовку к освобождению украинских территорий.
ВСУ
ВСУ готовятся к нескольким контрнаступлениям / коллаж: Главред, фото: 93-а ОМБр Холодный Яр

Украинские военные готовятся к масштабному наступлению. В планах не одно мощное контрнаступление, а сразу несколько. Об этом сообщает Defense Express.

Военно-политическое руководство Украины убеждено, что для деоккупации всех украинских территорий необходимо провести несколько контрнаступательных кампаний.

Западные партнеры Украины пытаются активно усилить мощности ВСУ на земле и в воздухе. В Минобороны Германии отметили, что страна выделила крупнейший пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Берлин выделяет бронетехнику и другую технику, которая необходима для усиления подразделений и проведения наступательных операций. Германия передала дополнительно 15 танков Gepard и 4 батареи IRIS-T SLM на 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления ВСУ Украине необходимо получить больше оружия. Этого оружия будет достаточно после "нескольких визитов" Зеленского.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России. Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

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