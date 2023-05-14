Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense Express

Западные партнеры передают ВСУ больше оружия, чтобы ускорить подготовку к освобождению украинских территорий.

https://glavred.info/ukraine/ukrajina-gotuyetsya-do-kilkoh-kontrnastupiv-dlya-zvilnennya-vsih-teritoriy-defense-express-10470256.html Ссылка скопирована

ВСУ готовятся к нескольким контрнаступлениям / коллаж: Главред, фото: 93-а ОМБр Холодный Яр

Украинские военные готовятся к масштабному наступлению. В планах не одно мощное контрнаступление, а сразу несколько. Об этом сообщает Defense Express.

Военно-политическое руководство Украины убеждено, что для деоккупации всех украинских территорий необходимо провести несколько контрнаступательных кампаний.

Западные партнеры Украины пытаются активно усилить мощности ВСУ на земле и в воздухе. В Минобороны Германии отметили, что страна выделила крупнейший пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

видео дня

Берлин выделяет бронетехнику и другую технику, которая необходима для усиления подразделений и проведения наступательных операций. Германия передала дополнительно 15 танков Gepard и 4 батареи IRIS-T SLM на 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления ВСУ Украине необходимо получить больше оружия. Этого оружия будет достаточно после "нескольких визитов" Зеленского.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России. Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

Другие новости: