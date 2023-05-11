"Речь идет о плешивой крыске": Путин не является проблемой для системы РФ - эксперт

Российский диктатор осознает, что он уже не нужен России и от него могут попытаться избавиться.

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Путин понимает, что он больше никому не нужен / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Российский диктатор Владимир Путин не является проблемой для политической системы страны-агрессора. Поэтому есть те, кто может его уничтожить. Об этом в интервью Главреду рассказал редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Он отметил, что сейчас начинает наступать тот момент, когда российская система перестает нуждаться в Путине.

"Он становится ненужным никому. Вспомните выражения лиц лидеров государств, приехавших на парад – он им совсем не нужен. На Западе Путин нужен, наверное, только Международному уголовному суду. Если уже товарищи из Южноафриканской республики сказали: "Владимир Владимирович, мы вас очень просим, не приезжайте, пожалуйста, к нам в августе, мы ведь будем вынуждены вас арестовать, а нам не хочется"", - сказал Сотник.

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Сам диктатор понимает это и уже ограничил число лиц, которые имеют непосредственный доступ у нему. Эксперт не исключает, что этот доступ имеют максимум 5-7 человек. При этом ранее приближенные Пригожин и Кадыров этот доступ потеряли.

"С каждым днём Путин становится всё токсичнее и токсичнее – это гаагское проклятие действует всё сильнее и сильнее с каждым днём. И однажды система скажет: "Всё, достаточно". Система и не таких переживала. Она сталиных топила в их собственной моче! А тут о чём говорить, когда речь идёт о какой-то плешивой крыске. Да, Путин – масштабный поганец, вопросов нет, но для системы это не проблема", - отметил Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите эксклюзивное интервью журналиста Александра Сотника для Главреда:

РФ вскоре может остаться без Путина

Алексей Сотник убежден, что скоро РФ останется без Путина и он доживает свои последние недели. Он не исключил, что российские танки могут развернуться и пойти на Москву. Кроме того, после освобождения Крыма Путин может потерять не только свое кресло президента, но и жизнь.

Также он добавил, что Евгений Пригожин уже провел сепаратные переговоры с американцами. Главарь ЧВК "Вагнер" пообещал им "принести голову Путина на серебряном блюдце". Сейчас он пытается сделать себе будущее.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Пригожин Шойгу и Герасимов разбираются между собой относительно того, кто будет "виновным" после поражения РФ в войне и ухода Путина из Кремля.

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