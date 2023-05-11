"Пригожин провел сепаратные переговоры с американцами и пообещал принести голову Путина" - журналист

Сотник добавил, что украинцам не надо идти до Москвы – пусть до Москвы идет Пригожин.

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Пригожин, Сотник / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Главред

Журналист и редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин провел сепаратные переговоры с американцами.

"Я сейчас сдам вам базу. Источник, который в своё время за десять дней до визита Байдена в Украину предупредил меня о том, что такой визит состоится (правда, говорилось, что он приедет не в Киев, а во Львов), сообщил следующее. Несколько дней назад Пригожин провёл сепаратные переговоры с американцами и пообещал им принести голову Путина на серебряном блюде. Мне не сказали, что он получил взамен, что ему пообещали. Мы видим, что те же французы признали ЧВК "Вагнер" транснациональной террористической организацией, а теперь и Британия готовится к аналогичному решению", - сказал Сотник.

По словам журналиста, Пригожин пытается сделать себе будущее.

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"На фоне этих признаний Пригожин заинтересован в том, чтобы каким-то образом выклянчить себе будущее. Я не говорю о большом политическом будущем Пригожина, нет (кто бы что ни говорил, но у него нет большого политического будущего). Речь идёт о некоем будущем в живом виде. Если это правдивая информация, то она очень многое объясняет. Более того, считаю, что Пригожин никогда не был и сейчас не является самостоятельной фигурой. За ним всегда стоит некая группировка, и он озвучивает мысли и чаяния определённой группы лиц, такой себе "контрэлитки". Эта группа может быть связана и со спецслужбами, и с разными силовыми структурами. В любом случае, это очень высокопоставленные организмы с большими погонами и звездами на них, у которых есть своё видение того, как выходить из создавшейся ситуация", - отметил журналист в интервью Главреду.

Сотник добавил, что украинцам не надо идти до Москвы – пусть до Москвы идет Пригожин.

"Пропагандист Невзоров верещит, что "это патовая ситуация, поскольку и Россия не может уйти, и Украина до Москвы не дойдет", а это кошмар-кошмар. Ну, молодец, Глебыч, вскрылся! Зачем, собственно, его и внедряли – чтобы он эту линию проводил, мол, садитесь срочно за стол переговоров, потому что ситуация патовая. Но нет, это не патовая ситуация. Украинцам не надо идти до Москвы – пусть до Москвы идёт Пригожин, пусть весело и задорно начинает гражданскую войну, результатом которой будет фрагментация империи – этого большевистского чудовища Франкенштейна. Пусть монстр займётся самим собой, хватит ему терзать соседей, пусть терзает себя. А Украина должна нормально обставиться ракетами и базами НАТО, быть способной себя защитить с помощью новых союзников по НАТО. Поэтому я думаю, что вся эта борзость Пригожина, которая уже вылилась в адрес верховного путлокомандующего, неспроста. Пригожин, безусловно, артикулирует "хотелки" и недовольство определённой группы высокопоставленных лиц. Кстати, "хотелки" пока что чётко не озвучены, это ещё впереди. Будем наблюдать за пациентом", - добавил журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник – журналист, писатель, публицист, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите эксклюзивное интервью журналиста Александра Сотника для Главреда:

Конфликт Пригожина и Минобороны оккупантов РФ

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин решил пойти на открытый конфликт с Министерством обороны оккупантов РФ.

В частности, он выложил видео, на котором с применением нецензурной лексики обратился в адрес главы ведомства Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Пригожин заявил, что у вагнеровцев критический дефицит снарядов и потребовал от Минобороны решить этот вопрос.

Позже Пригожин сказал, что боевики Вагнера по причине недостачи боеприпасов выйдут из оккупированной части Бахмута до 10 мая и передадут свои позиции регулярным войскам РФ. Впрочем, Украина не зафиксировала вывода боевиков из города.

Журналист и телеведущий Евгений Киселев предположил, что у Пригожина могут быть амбиции стать президентом РФ. Впрочем, по мнению Киселева, политическим путем Пригожину таких целей добиться не удастся. Руководство в стране-оккупанте России может смениться только при условии переворота.

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