Пригожин может сдать Бахмут и устроить путч: Киселев раскрыл сценарий мятежа в РФ

Электоральным путем Евгений Пригожин никогда не сможет получить власть в РФ, уверен Евгений Киселев.

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Евгений Киселев оценил перспективы Евгения Пригожина / Коллаж: Главред. Фото: скриншот, УНИАН

У главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина могут быть президентские амбиции, заявил известный журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев.

"Я этого исключать не могу. Как и того, что он действительно может выкинуть любой фортель. Например, взять и действительно оставить те самые позиции. Сдать Бахмут, если угодно", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник уверен в том, что нормальным, электоральным путем Пригожин никогда не сможет получить власть в РФ.

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"Понятно, что института выборов в России нет – он давно разрушен и похоронен. Вместо выборов – посмешище. Поэтому, конечно, цивилизованным электоральным путем никогда в жизни ни Пригожин, ни кто-либо еще в обозримом будущем не собирается, да и не сможет прийти к власти. К власти в России сегодня без ведома и вопреки Путину можно прийти только в результате военного мятежа, путча, переворота. Других вариантов я пока не вижу", — добавил Киселев.

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

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