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Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – Жданов

Андрей Ганчук
5 мая 2023, 12:19 обновлено 5 мая, 12:26
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Украина непричастна к атаке на Кремль – за ударом по резиденции Путина могут стоять различные силы, у которых есть свои интересы, считает Олег Жданов.
Жданов, Кремль
Ударить по Кремлю могли и группы, которые стремятся к свержению Путина - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Киев непричастен к событиям, связанным с атакой неизвестного беспилотника резиденции Владимира Путина в Кремле. За ударом могут стоять различные силы, в том числе и те, которые хотят свергнуть Путина. Обстановка в стране-агрессоре России приближается к событиям 1917 года, когда произошел большевистский переворот. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что за ударом по Кремлю стоит не Украина, а, скорее всего, определенные силы, среди которых и группы, которые заинтересованы в свержении Путина.

"Стоять за этим может кто угодно, ведь в России заинтересованных лиц "вагон и маленькая тележка": за этим может стоять Легион свободной России, могут и какие-то оппозиционные силы, которые желают поскорее спихнуть Путина с его поста, могут и российские партизаны. Не хочу говорить банальностей о "Московской народной республике", но кто-то же закладывает взрывчатку в России под железнодорожные пути, кто-то же взрывает в Питере опоры линий электропередач и "жжет покрышки" в районе аэродрома", - отметил Жданов.

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По его словам, ситуация в России постепенно близится к событиям 1917 года, когда произошел большевистский переворот.

"Россия сегодня находится между 1905-ым и 1917 годом, уже ближе к 1917-му, когда был террор, который создал хаос в стране. Этим хаосом воспользовались большевики, которые на тот момент были оппозиционерами, и совершили военный переворот", - подчеркнул Олег Жданов.

Неизвестные беспилотники атаковали Кремль

Агрессор Россия 3 мая обвинила Украину в якобы "попытке ударить по Кремлю и покушении на главу РФ Путина".

В Москве сообщили об атаке, дескать, "украинскими беспилотниками" резиденции Путина в Кремле. Позже в Сети появились соответствующие кадры. Путина на момент атаки в здании не было.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг сообщение Кремля и заявил, что Украина не причастна к атаке. По его словам, инцидент свидетельствует о возможной подготовке Москвы крупного теракта или указывает на активизацию российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский сказал, что Украине не атаковала ни Кремль, ни его директора Владимира Путина. По мнению Зеленского, Москва обвиняет Киев, поскольку у нее отсутствуют победы на поле боя, а план по оккупации Украины провалился.

Смотрите видео, как беспилотник ударил по Кремлю

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