России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУР

Смена власти в стране-агрессоре России может произойти тайно, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Мятеж против Путина будет незаметным - Буданов / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Дворцовый переворот в Кремле может произойти тихо и незаметно. В таком случае всем просто скажут, что кто-то погиб по определенным причинам, а кто-то – арестован. Верхушка в РФ уже проговаривает кандидатуры преемников Владимира Путина. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что кремлевские "элиты" уже больше года изучают вопрос возможной смены власти в России при условии фактического поражения Москвы в войне против Украины, однако "не могут никак к этому придти".

По словам главы ГУР, в РФ может произойти и дворцовый переворот, но люди всех событий не увидят.

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"Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите", - объяснил Буданов и добавил, что в таком случае заявят о гибели кого-то от сердечного приступа или аресте тех, кто якобы работал на условную английскую разведку.

"Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще со Средневековья идет", - напомнил он.

Как полагает начальник военной разведки Украины, мятеж против Путина будет незаметным. Кандидатуры на его место рассматриваются, однако Буданов их фамилий не назвал.

"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все - "Король умер. Да здравствует король!" – подчеркнул Кирилл Буданов.

Дворцовый переворот в России

Российский оппозиционер, полковник ФСБ Геннадий Гудков считает, что позиции Путина слабеют. Как полагает Гудков, Путин чувствует, что после потери оккупированного Крыма он перестанет быть главой РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что дворцовый переворот в России может произойти в том случае, если случится ликвидация кого-либо из окружения Владимира Путина. По его мнению, в таком случае вспыхнут внутренние конфликты с использованием оружия.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что США сделали ставку на дворцовый переворот в РФ. Однако пока нет никаких предпосылок для заговора, в стране-агрессоре нет консолидирующей фигуры, которая могла бы заменить Путина.

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Контрнаступление ВСУ: