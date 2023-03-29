"Как это было во времена Ельцина": США делают основную ставку на дворцовый переворот в РФ - Жданов

В то же время Жданов заявил, что пока никаких предпосылок к началу переворота в РФ нет.

Путина в РФ сейчас не заменить никто, уверен Жданов / скриншот YouTube

В России сейчас нет человека, который сменит на "троне" диктатора Владимира Путина, а США ставят ставку на дворцовый переворот в Кремле, заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он отметил, что в стране-агрессоре России сейчас нет консолидирующей фигуры и какого-то национального лидера с таким же рейтингом, как у Путина.

"На мой взгляд, США делают основную ставку на дворцовый переворот в России. Они хотят, чтобы к власти в Кремле вместо радикалов или ястребов войны, пришли, допустим, либерал-демократы. Как это было во времена правления Бориса Ельцина. Когда его клан пришел к власти, на Западе все хлопали в ладоши", - отметил эксперт.

видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

В то же время Жданов заявил, что пока никаких предпосылок к началу переворота в РФ нет.

"Полагаю, западный мир рассчитывает на такой сценарий. Но пока, кроме отдельных разговоров, которые особо не влияют на ситуацию, у нас нет оснований полагать, что в Кремле уже есть какой-то заговор, который готов зайти в кабинет с шарфиком или табакеркой", - подытожил эксперт.

Может ли произойти переворот в РФ

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что в России скоро начнет действовать принцип "спасайся, кто может". Диктатор Владимир Путин может "сдать" Россию в обмен на то, чтобы его не наказали за преступное вторжение в Украину и "дали спокойно дожить". Но если он этого не сделает, то российские элиты могут сдать его сами, договорившись с Западом о гарантиях и переходном периоде.

Также ранее Геннадий Гудков отмечал, что диктатор Путин боится, что потеря Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Глава Кремля чувствует свое бессилие. По словам Гудкова, в Кремле зреет переворот. Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными.

Российский блогер и журналист Майкл Наки отмечает, что Путин стремительно теряет союзников. РФ неоткуда черпать ресурсы, а то, что она получает от Ирана и других стран, является результатом обмена или покупки. Блогер уверен в том, что с каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится всё меньше.

Вам может быть интересно: