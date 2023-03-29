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Военный эксперт объяснил, удались ли Путину договориться с Китаем о всех своих "хотелках"

29 марта 2023, 15:13
Как считает военный эксперт Олег Жданов, вряд ли русскому диктатору Владимиру Путину удалось договориться с лидером КНР Си Цзиньпинем о всех своих "хотелках",
Путиню, Жданов, Си Цзиньпин
Владимир Путин, Олег Жданов, Си Цзиньпин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Русскому диктатору Владимиру Путина не удалось достигнуть желаемых договоренностей во время недавнего визита в страну-агрессора Россию китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, определенные договоренности были достигнуты. Все-таки они сидели 4,5 часа при закрытых дверях и что-то обсуждали. Но вряд ли удалось договориться о том, чего хотел Путин. Скорее всего, мировоззрение Си Цзиньпина ориентировано на завершение войны. Китаю очень мешает война и поэтому Пекину нужно, чтобы она как можно быстрее закончилась", ‒ сказал он.

Как считает Жданов, у китайского лидера сейчас очень выгодные позиции ‒ и в переговорном плане, и во всех остальных.

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"Но за счет безбашенной позиции Путина Китай получает свою очень сильную переговорную позицию. Кто бежит на переговоры к Си Цзиньпину? Европа, которая первой сдрейфила и сразу начинает пытаться перейти к каким-то решениям. Си Цзиньпин в такой ситуации, как великий царь, сидит дома и ждет, когда к нему придут просить о какой-то большой милости. Допустим, о вразумлении Путина, чтобы он больше не наступал. Сам Цзиньпин не хочет особо ни с кем разговаривать, в том числе и с США. Он молодец – играет в свою игру и за счет слабой России, раболепия Путина, формирует грамотную игру с точки зрения видения Китаем своего позиционирования в мире. Как говорил один политолог – за счет России, на плечах России и на обломках России", ‒ подытожил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Другие новости:

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