Подписали договор и "угрожал" Украине: итоги встречи Путина и Си Цзиньпина

Путин на пресс-конференции с лидером Китая выступил с недовольством, что против России введены жесткие санкции.

Путин, Си Цзиньпин / kremlin.ru, pixabay

21 марта в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.

Как известно, одной из основных тем переговоров стала война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Что заявил Си Цзиньпин о войне в Украине

Лидер Китая по итогам встречи с Путиным заявил, что Китай якобы руководствуется целями и принципами Устава ООН, а также придерживается якобы объективной позиции.

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"Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговорного процесса. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, мы твердо стоим на верной стороне истории", - заявил он.

Что заявил Путин о войне в Украине

Путин вдруг выступил, что взгляды Москвы и Пекина в контексте международных и региональных проблем совпадают или очень близки.

"Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - заявил он.

Также диктатор выступил с недовольством, что против России введены жесткие санкции.

Путин начал угрожать Украине

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя министра обороны объявила не только о поставках танков в Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то Россия вынуждена будет реагировать соответствующим образом. Я имею в виду, что коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что речь идет о снарядах для танков Challenger 2. Они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Что подписали Путин и Си Цзиньпин

Стало известно, что по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".

А также совместное заявление лидеров обеих стран о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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