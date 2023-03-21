Си Цзиньпин разочаровал Путина: Китай не будет оказывать поддержку, которая необходима РФ в войне - ISW

Глава Китая Си Цзиньпин предложил более сдержанное видение двусторонних отношений с РФ, чем то, которое ожидал кремлевский диктатор Владимир Путин.

Риторика Си говорит о том, что он "не склонен оказывать Путину поддержку для преодоления неудач в Украине" / Коллаж фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, сайт Кремля

Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путинво время встречи 20 марта рекламировали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, лидеры двух стран предложили разные толкования масштаба будущих отношений. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Путин опубликовал статью, в которой утверждал, что Россия и КНР "строят партнерство по формированию многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ".

В свою очередь, Си предложил менее агрессивную главную цель для российско-китайских отношений. В своей статье он отметил, что Россия и КНР в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против Запада.

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В то же время Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая как постороннего посредника в войне России против Украины, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса".

Путин же написал, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в отношении войны против Украины, вероятно, надеясь, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию против Запада.

"Отказ Си Цзиньпина присоединить Китай к России в геополитическом конфликте, который Путин предусматривает с Западом, является заметным отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с Россией перед началом вторжения в Украину", - подчеркивают в ISW.

Как считают специалисты, риторика Си свидетельствует о том, что он "не склонен полностью оказывать Путину экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине".

При этом Путин и Си предложили несколько подобные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вполне возможно, что они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения, некоторые из которых будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

"Си также предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы снабжения Китаем России военной техники", - резюмировали аналитики.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который проведет встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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