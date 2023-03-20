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Сразу после переговоров с Путиным: Си Цзиньпин хочет позвонить Зеленскому — FT

20 марта 2023, 10:44
Переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина могут стать первым прямым контактом глав Украины и Китая с начала войны.
Зеленский, Си Цзиньпин
Планируются переговоры Владимира Зеленского с Си Цзиньпином / коллаж фото УНИАН

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом идет речь в материале авторитетного издания Financial Times, которое ссылается на собственные источники.

Отмечается, что после визита в Москву, который состоится 20 марта, Си намерен поговорить с Зеленским.

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Это станет первым прямым контактом глав Украины и Китая с начала большой войны РФ против Украины. О чем именно Си хочет говорить с украинским президентом, не сообщается.

Не исключено, что темой переговоров лидеров Украины и КНР может быть ситуация вокруг продолжающейся агрессии РФ.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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Владимир Зеленский Си Цзиньпин Владимир Путин
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