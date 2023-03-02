"Упадет в ноги Байдену и скажет "Дай дожить": есть 2 варианта устранения Путина – экс-депутат Госдумы

Российские элиты могут "сдать" Путина Западу в обмен на гарантии и переходный период. Но у диктатора РФ еще есть возможность спасти свою жизнь.

Есть два варианта устранения Путина/ сайт Кремля, Википедия

В стране-агрессоре России скоро начнет действовать принцип "спасайся, кто может". Диктатор Владимир Путин может "сдать" Россию в обмен на то, чтобы его не наказали за преступное вторжение в Украину и "дали спокойно дожить". Но если он этого не сделает, то российские элиты могут сдать его сами, договорившись с Западом о гарантиях и переходном периоде.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью в рамках проекта "Орестократия". Он отмечает, что у Путина еще есть возможность спасти свою жизнь при определенных условиях.

"Сейчас должен действовать принцип "спасайся, кто может", а спастись может Путин, если он сам первый пойдет к Байдену, условно ему в ноги бросится и скажет: "Дай мне возможность дожить, и я всё сдаю: реформы проводите, контролируйте, а я ухожу", – отмечает российский оппозиционер.

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Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков – российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ДД по безопасности, пишет Википедия.

Однако элиты в РФ могут быстрее принять решение для своего спасения и сдать Путина Западу.

"Может также сыграть второй и первый круг вокруг Путина, типа Патрушева, генералов и т.д. – они могут обменять Путина на гарантии и даже на некоторый переходный период. Сейчас они еще могут это сделать. Когда их начнут громить, то уже будет поздно. Это всё надо делать вовремя и, возможно, определенные части элит, объединившись, устроят устранение Путина. Сделают такой внутренний переворот при условии переговоров и получения гарантий от Запада", – высказал мнение Гудков.

Может ли произойти переворот в РФ

Ранее российский оппозиционер Геннадий Гудков отмечал, что диктатор Путин боится, что потеря Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Глава Кремля чувствует свое бессилие. По словам Гудкова, в Кремле зреет переворот. Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными.

Российский блогер и журналист Майкл Наки отмечает, что Путин стремительно теряет союзников. РФ неоткуда черпать ресурсы, а то, что она получает от Ирана и других стран, является результатом обмена или покупки. Блогер уверен в том, что с каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится всё меньше.

Также ранее сообщалось, что весной 2023 года российский диктатор Владимир Путин хотел подписать капитуляцию Украины. Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что ВСУ сорвали его планы.

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