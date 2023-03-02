Новая "бавовна": в России на заводе взорвался гигантский военно-транспортный самолет

В очередном захолустье стране-агрессора, России, городе Ульяновск, на местном предприятии военно-промышленного комплекса − авиаремонтном заводе – прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной версии событий и по неподтвержденной информации, в ангаре авиаремонтного завода находился тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями Ил-76 МД (разработка еще советских времени). И якобы именно это транспортное средство взорвалось прямо на месте.
Также в Сети фигурируют сведения о том, что в результате взрыва шесть работников предприятия пострадали. А один работник авиаремонтного завода скончался от полученных травм в больнице.
Взрывы в Мачулищах
Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.
Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет. И на вооружении у армии оккупантов таких всего девять экземпляров штук. Его основная функция — дальняя разведка.
Позднее лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.
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