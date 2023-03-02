Новая "бавовна": в России на заводе взорвался гигантский военно-транспортный самолет

В Сети фигурируют сведения о том, что в результате взрыва шесть работников авиаремонтного предприятия пострадали. А один погиб от полученных травм.

Самолет, взрыв / коллаж "Википедия" и ua.depositphotos.com

В очередном захолустье стране-агрессора, России, городе Ульяновск, на местном предприятии военно-промышленного комплекса − авиаремонтном заводе – прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной версии событий и по неподтвержденной информации, в ангаре авиаремонтного завода находился тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями Ил-76 МД (разработка еще советских времени). И якобы именно это транспортное средство взорвалось прямо на месте.

Также в Сети фигурируют сведения о том, что в результате взрыва шесть работников предприятия пострадали. А один работник авиаремонтного завода скончался от полученных травм в больнице.

видео дня

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет. И на вооружении у армии оккупантов таких всего девять экземпляров штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Позднее лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

Вам может быть интересно: