Военный эксперт пояснил, почему Украине полезен удар по аэродрому в Мачулищах

По словам Сергея Грабского, на взлеты с Мачулищ вынуждена была реагировать украинская система ПВО, что позволяло россиянам собирать информацию о ней.

Почему Украине полезен удар по аэродрому в Мачулищах: объяснение эксперта / коллаж фото УНИАН

Удар по аэродрому в белорусском городе Мачулищи и потеря русскими оккупантами самолета А50 дает понять Кремлю ‒ для их войск нет спокойных мест в Беларуси. Об этом в комментарии Radio NV сказал известный военный эксперт Сергей Грабский.

"Повреждение такого самолета является достаточно серьезным ударом по возможности противника отслеживать изменения в наших системах противовоздушной обороны. И такой очень существенный удар, если учесть, что это произошло в 12 километрах от Минска. противник должен понимать, что для него нет так называемых спокойных мест где-то даже на территории Беларуси", - сказал эксперт.

По его словам, на взлеты А50 вынуждена была реагировать украинская система ПВО, что позволяло россиянам собирать информацию о ней. А теперь, говорит Грабский, россияне теперь подумают дважды или трижды, прежде чем снова отправить такой самолет в Беларусь.

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Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

"Нужно понимать, что такие самолеты ‒ так называемый штучный товар, они отвечают за прикрытие определенных направлений. То есть, направив этот самолет сюда, они должны обнажить другое направление. Пойдет ли на это Российская Федерация? Время покажет", – подытожил он.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.А-50 — очень дорогой самолет. И на вооружении у армии оккупантов таких всего девять экземпляров штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Позднее лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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