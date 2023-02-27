УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: детали

27 февраля 2023, 18:45
Операцию совершили белорусы, они атаковали российский военный самолет беспилотниками, в результате чего он получил сильные повреждения.
Российский самолет ДРЛО А-50, взрыв
Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция/ Википедия, pixabay.com

Белорусская оппозиция призналась, что взорвала российский военный самолет на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Об этом сообщил лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров, пишет BBC. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

Александр Азаров рассказал, что участники операции – белорусы, и они сделали это беспилотниками.

видео дня

В то же время советник лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка рассказал журналистам BBC News, что эта атака была "креативной и утонченной". Он добавил, что исполнителям этой задачи также помогали местные жители.

В издании отмечают, что сейчас нет возможности подтвердить полученную от белорусской оппозиции информацию.

Подрыв российского самолета в "Мачулищах"

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники. В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

Был поврежден российский самолет ДРЛО А-50, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. Отмечается, что взрывчатку на борт могли сбросить сверху.

Позже стало известно, что самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах был атакован двумя дронами. Организаторы диверсии уже заграницей и находятся в безопасности. Силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами, сообщают в сети.

Вас также может заинтересовать:

Беларусь российский самолет новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:00

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

18:58

Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявлениеВидео

18:49

Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

18:45

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: деталиВидео

18:22

Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:20

Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

18:00

Видео новости компании

17:58

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУРВидео

Реклама
17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:32

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

16:10

Знаки зодиака которые любят только себя: их эгоизм поражаетВидео

15:58

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

15:58

Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дниВидео

15:47

Гороскоп на завтра 28 февраля 2023: Овнам – деньги, а Девам – чужие проблемы

15:39

У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за ПриднестровьяВидео

Реклама
15:37

Известную модель убили и расчленили с холодящей душу жестокостью

15:28

Механизированная бригада ВСУ получила еще два авто от Favbet Foundation

15:21

Садизм, пытки и убийства гражданских: армия РФ показывает "звериный оскал" — журналист

14:52

Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войныВидео

14:51

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причинуВидео

14:45

F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

14:33

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

14:28

"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с ПриднестровьемВидео

14:10

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

14:06

В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

13:48

"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в УкраинеВидео

13:47

Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

13:23

Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответилаВидео

13:21

Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогнозВидео

13:17

Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда детьВидео

13:13

Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скоруюВидео

13:10

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNNВидео

12:50

"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

12:22

"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителюВидео

12:19

Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечкиВидео

Реклама
12:18

У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против УкраиныВидео

12:02

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

11:58

Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в УкраинуВидео

11:55

"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

11:39

Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструкторуВидео

11:38

"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по УкраинеВидео

11:27

Кто эта дама: Екатерина Бужинская показала себя в 18 лет - сходство едва уловимо

10:58

В Китае ответили на предложение Зеленского насчет переговоров с Си Цзиньпином

10:50

Ускорят погибель армии РФ: Тука на 85% уверен, что ВСУ получат западные истребителиВидео

10:50

Украине не нужны истребители F-16: в Белом доме объяснили странное заявление БайденаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять