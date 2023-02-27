Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: детали

Белорусская оппозиция призналась, что взорвала российский военный самолет на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.
Об этом сообщил лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров, пишет BBC. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.
Александр Азаров рассказал, что участники операции – белорусы, и они сделали это беспилотниками.
В то же время советник лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка рассказал журналистам BBC News, что эта атака была "креативной и утонченной". Он добавил, что исполнителям этой задачи также помогали местные жители.
В издании отмечают, что сейчас нет возможности подтвердить полученную от белорусской оппозиции информацию.
Подрыв российского самолета в "Мачулищах"
Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники. В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.
Был поврежден российский самолет ДРЛО А-50, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. Отмечается, что взрывчатку на борт могли сбросить сверху.
Позже стало известно, что самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах был атакован двумя дронами. Организаторы диверсии уже заграницей и находятся в безопасности. Силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами, сообщают в сети.
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