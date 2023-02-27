Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналист

Среди российских элит в ближайшей перспективе может произойти раскол и они захотят "убрать" Путина.

Путин скоро потеряет свое президентское кресло / Фото: сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшей перспективе останется без своего президентского кресла. Однако он может остаться на свободе. Об этом в интервью Главреду рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки.

"Я вижу варианты, при которых он может остаться на свободе – это не очень приятно понимать, потому как я в этом смысле человек утилитарный. Мне достаточно, чтобы количество зла, которое продуцируется в этом мире, снижалось, и я это смогу пережить, хоть и с большим трудом. Я имею в виду, если Путин предложит Западу (и в первую очередь – Украине) вывести войска и сложить полномочия под гарантии безопасности. Так бывает, с диктаторами иногда заключают такие сделки. Это не очень справедливо, не очень приятно, но масштаб трагедий, который этим удается предотвратить, часто вынуждает идти на такие сделки", - сказал Наки.

Однако он считает, что такой сценарий развиваться не будет из-за "слишком большого эго Путина". Более реалистичным он считает варианты с судебным процессом над ним или же смерть, которую диктатору могут принести "свои" люди.

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"Когда путинские элиты поймут, что сосуществование с Путиным несет для них больше рисков, чем пойти против него и попробовать отдать его, в этот момент можно ожидать различного развития событий. Когда это будет – неизвестно, потому как мы не можем залезть в голову к людям. Но судя по тем мерам безопасности, которые предпринимает Путин, он как раз в этот сценарий вполне верит", - добавил журналист.

Внутри кругов российских элит будет все больше противоречий, что спровоцирует раскол, говорит Наки.

"Надо понимать, что раскол элит наступает не когда они решат убить Путина, а когда у них есть существенные противоречия, которые заставляют элиты воевать друг с другом. Если мы возьмем армейское направление, то там раскол не по линии "за или против войны", а по тому, как ее надо вести", - объяснил блогер.

Он добавил, что раскол уже виден благодаря конфликту Пригожина и Минобороны РФ. Сами же мобилизованные недовольны тем, в каких условиях им приходится воевать. Их, как "мясо", кидают в горячие точки, чтобы они своим телом штурмовали позиции украинских военных.

"Зэки" кончились, теперь кидают просто мобилизованных. Перерастет ли это в какие-то полноценные бунты и очаги сопротивления понять невозможно, но так бывало. Например, в Первую мировую, где тоже сначала жаловались на то, что ботинки слишком маленькие, патронов недостаточно, а потом пришли к вопросу зачем воюют. Таким образом, это превратилось в политическое требование, и тенденция этого, очевидно, тоже будет усиливаться", - добавил Наки.

Также все ведет к тому, что скоро люди будут открыто говорить о своем недовольстве из-за роста инфляции. Журналист прогнозирует, что из-за низких бюджетов российские власти начнут сокращать расходы и первым под ножницы попадет социальная сфера.

"Недовольство людей будет расти в связи с мобилизацией, ростом цен, военизацией общества и отсутствием четкого представления о будущем. Поэтому все процессы будут усиливаться, и вероятность превращения в какое-либо сопротивление повышается", - объяснил блогер.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

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