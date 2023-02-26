"Будут московиты и уральцы": Путин неожиданно заговорил о развале РФ

Запад может установить контроль над осколками РФ, не исключил Владимир Путин.

Владимир Путин / Скриншот

В случае развала РФ россияне "как народ" могут не сохраниться, заявил президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — "будут московиты, уральцы и другие", — цитируют его пропагандисты РФ.

Кроме того Путин также заикнулся о ядерном оружии. По его словам, Россия "должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран НАТО", не уточнив, что это значит.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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