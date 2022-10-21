"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад России

Алексей Данилов жестко высказался в адрес Владимира Путина / Коллаж УНИАН

Война РФ против Украины станет началом распада России, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Россия проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он в ходе телевизионного марафона.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Он также напомнил, что ранее войска РФ на 90% состояли из контрактников, а на сегодня на войну забираются уже "всех без исключения".

"Сегодня гробы с погибшими, которых мы должны убивать, потому что они приперлись к нам, будут появляться во всех городах РФ. Я хочу посмотреть, каким образом женщины будут на это реагировать. За что они сейчас умирают на чужой земле, к которой не имеют никакого отношения, на чужой войне? Сейчас там процессы будут начинаться только", — добавил Данилов.

Напомним, ранее Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

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