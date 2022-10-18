Ускорит распад РФ: в разведке оценили вероятность ядерного удара Путина по Украине

В ГУР оценили ядерный шантаж Владимира Путина / ua.depositphotos.com, УНИАН

Вопрос вероятности применения Россией ядерного оружия прокомментировал руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

Он считает, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия. "Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки в интервью Обозревателю.

"Сейчас в России все подземные паркинги переоборудованы под бомбоубежища, и параллельно проходят ядерные учения, готовятся якобы испытания ядерного оружия в Баренцевом море", — добавил Буданов.

При этом он уверен в том, что россияне нагнетают ситуацию и показывают свои ядерные боезаряды. Однако такие учения в РФ проходят ежегодно, в этом году они называются "Гром-2022".

"Они проходят почти синхронно с натовскими учениями. Однако кульминация "тренировок" стратегических ядерных сил РФ намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО, с единственной целью показать, что "мы можем больше". То есть, что бы сейчас не показало обучение НАТО, они хотя бы на одну ракету, но запустят больше. Это будет происходить на севере страны, будут запуски с 3-х ядерных подводных ракетоносителей, готовится запуск гиперзвукового ракетного оружия, запуск межконтинентальных баллистических ракет, запуск РС-28, а также использование стратегических неядерных сил, самолетов стратегической и дальней авиации, "искандеров", пуски "калибров". В частности – по реальным целям", — подчеркнул глава ГУР.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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