"Участники операции – беларусы": появились детали ликвидации самолета РФ на аэродроме "Мачулищи"

Силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами, сообщают в Сети.

ДРЛО А-50У, Путин / Википедия, скриншот

Самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах был атакован 2-мя дронами. Организаторы диверсии уже заграницей, и находятся в безопасности.

По информации Telegram-канала " Беларускі Гаюн ", атака беларусских партизан на самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах была произведена при помощи двух дронов.

"Отметим, что в каком-то смысле А-50 является достаточно "удобной" мишенью благодаря большому (более 10 метров в диаметре) стеклопластиковому куполу, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами.

Глава BYPOL Александр Азаров в комментарии "Белсат" сообщил, что беларусы, которые организовали диверсию, успешно скрылись и находятся за границей.

"Это были дроны. Участники операции – беларусы, участники плана "Перамога", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все ушли, пусть теперь ищут ветер в поле", – сказал он.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.

А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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