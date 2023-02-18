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Лукашенко платит за отказ прямо воевать с Украиной поглощением Беларуси Россией – ISW

18 февраля 2023, 10:02
Действия Путина в Беларуси показывают, что амбиции главы страны-агрессора вышли за пределы планов по оккупации Украины, считают в Институте изучения войны.
Путин, Лукашенко
Лукашенко подтвердил реализацию Беларусью 80% программ Союзного государства / Коллаж скриншот YouTube

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уступил суверенитет республики России в обмен на отказ от прямого участия в войне Москвы против Киева. Кремль, вероятно, будет использовать белорусские заводы для производства критически важной военной техники, а сама РБ готова запустить производство штурмовиков Су-25 для российских оккупационных войск. Действия главы Кремля Путина показывают, что его амбиции не ограничиваются Украиной. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что агрессор Россия, по всей вероятности, будет использовать военно-промышленную базу Беларуси для ремонта своей техники, которая была повреждена на войне против Украины. При этом сам Лукашенко подтвердил готовность Минска производить боевые самолеты Су-25 для российских оккупантов.

"Кремль может реквизировать белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные", - указано в отчете.

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Кроме того, аналитики отметили, что Лукашенко лично подтвердил реализацию Беларусью 80% из 28 программ так называемого Союзного государства. Москва успешно оказывает давление на Минск.

"Лукашенко исторически сопротивлялся реализации программ интеграции Союзного государства, задерживая решение сложных вопросов таможенной и налоговой гармонизации как минимум с 2019 года", - полагают в ISW.

По мнению экспертов, Лукашенко, похоже, платит за свой отказ напрямую воевать с Украиной пока еще небольшими уступками, которые он блокировал годами.

Реализация этих программ, по словам экспертов, говорит об успехе России в поглощении Беларуси. По оценке ISW, Лукашенко, вероятно, платит за свой отказ от более серьезного требования Путина о присоединении белорусских войск к вторжению в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал.

"Путин, скорее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета России над Беларусью, независимо от исхода его вторжения в Украину", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Угрозы Лукашенко в адрес Украины

Белорусский непризнанный "глава государства" Александр Лукашенко ранее разразился прямой угрозой воевать с Украиной. Он, дескать, готов предпринять такие действия с том случае, если "хотя бы один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Путин снова заставляет Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Сам Лукашенко пытается отказаться. По словам Данилова, республика уже давно оккупирована Россией.

Также Лукашенко "наехал" на пророссийский блок ОДКБ, который прямо не поддержал Россию в войне против Украины. Дескать, страны блока "должны определиться" со своей позицией" и "этого от них потребует время".

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Война России против Украины:

Александр Лукашенко Владимир Путин война России и Украины
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