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"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в Украине

13 февраля 2023, 22:52
Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / сайт Кремля

Белорусский диктатор Александр Лукашенко почти через год после масштабного вторжения войск России в Украину заявил, что страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны определить позицию по войне.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", - говорится в заявлении Лукашенко.

Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.

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"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", - добавил диктатор.

Лукашенко

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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война в Украине Александр Лукашенко война России и Украины
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