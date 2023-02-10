"Могут начать столкновения армии РФ с белорусами": сколько Путин будет терпеть Лукашенко

Эйдман отмечает, что просто устроить переворот в Беларуси и тихо создать там Белорусскую область Путину невозможно.

Игорь Эйдман / сайт Кремля, скрин

В интервью Главреду российский социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал, сколько еще российский диктатор Владимир Путин готов терпеть метания своего друга Александра Лукашенко.

"А что Путин может сделать? Теоретически он может попробовать устроить переворот с помощью своих войск. Но если Путин это сделает, то получит второй фронт. Это, кстати, было бы крайне невыгодно Путину – это была бы очередная авантюра, которая бы ударила по нему самому, а Украине, наоборот, помогла", - говорит эксперт.

По его словам, просто устроить переворот в Беларуси и тихо создать там Белорусскую область РФ невозможно.

"Даже те армейские части, которые сейчас вынужденно лояльны к Лукашенко, в этой ситуации могут выйти из-под контроля и могут начать столкновения российской армии с белорусами. Ведь одно дело терпеть гнет собственного диктатора, а другое – гнет оккупанта. Это – гораздо более серьезный вызов", - добавил он.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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