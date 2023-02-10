Лукашенко не попадет в Гаагу, его будут судить или убьют белорусы – Игорь Эйдман

За Лукашенко готовы воевать только его головорезы, и участием Беларуси в войне в Украине Путин рискует открыть второй фронт, считает российский социолог.

Лукашенко рискует потерять власть в случае прямого участия в войне в Украине - Игорь Эйдман / Главред

Уже почти год Россия пытается заставить белорусского диктатора ввязаться в войну против Украины. Однако Лукашенко, несмотря на то, что проводит с Путиным совместные военные учения и открыто предоставил территории Беларуси для размещения российских солдат и техники, все еще умудряется уворачиваться от прямого участия в войне.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал о том, почему Путин вынужден терпеть Лукашенко, ждет ли Лукашенко своя Гаага, какой будет Беларусь после свержения диктатора, а также снимут ли с Беларуси санкции после отстранения Лукашенко от власти.

Ряд западных экспертов пишут о том, что Лукашенко якобы передумал помогать Путину и не будет принимать участия в вероятном наступлении России с севера на Киев. Учитывая то, как сейчас Лукашенко себя ведет и то, как он готовится к санкционному давлению, говорит ли это о том, что он "включил заднюю"?

Лукашенко-то и переднюю никогда не включал, если речь идет о непосредственном участии белорусской армии в войне в Украине. Дело в том, что это категорически невыгодно Лукашенко. Если еще в начале войны он мог питать какие-то иллюзии о том, что Россия быстро расправится с Украиной и на этом все закончится, то сейчас он понимает, что участие белорусской армии в этой войне, а она будет долгой, кровавой, ничем хорошим не закончится.

Кроме того, белорусское общество категорически против войны, как и белорусская армия. Даже сторонники Лукашенко (или хотя бы те люди, которые лояльны к его режиму) тоже против этой войны. Я общаюсь с представителями белорусской эмиграции, которые объясняют, что Лукашенко продавал себя местному "ватному" населению тем, что при нем стабильность и нет войны, как в Украине. Мол, посмотрите – в Украине все время перевороты, а в нашем колхозе все тихо, и из года в год одно и то же. Если Беларусь ввяжется в эту войну, то миф о белорусской стабильности моментально обрушится.

Белорусские аналитики говорят, что воевать за Лукашенко готовы только его головорезы, максимум 5 тысяч человек. Но эти головорезы нужны самому Лукашенко – он не хочет расходовать их на полях сражений, ведь тогда некому будет поддерживать его трон. Основная часть армии (например, солдаты-срочники) – это просто молодые белорусы, многие из которых сами участвовали в протестах во время их пика. Они совершенно не мотивированы на то, чтобы отдавать жизнь за Лукашенко. Поэтому прямое участие Лукашенко в войне – это почти невероятная история. При этом другие формы помощи Путину Лукашенко будет продолжать оказывать. В этом нет никаких сомнений, поскольку он крайне зависит от Путина.

А как на помощь Путину будет реагировать белорусский народ? Долго ли он сможет это терпеть?

Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко. Но, опираясь на деньги и штыки Кремля, Лукашенко продолжает сохранять власть. Тысячи белорусов сидят в тюрьмах, сотни тысяч эмигрировали, а остальные находятся под жутким давлением государства.

Поэтому ожидать восстания невозможно. Удивляться почему белорусы не выходят на улицы – это все равно что тому, почему советские люди не протестовали против Сталина. Ведь понятно, что любой, кто только пикнет против власти, будет тут же уничтожен. Кстати, это — одна из причин, по которой Лукашенко не спешит ввязываться в войну в Украине. Ведь если бы белорусская армия была послана в Украину, не факт, что она не повернула бы оружие против него самого – это было бы серьезным испытанием для режима Лукашенко.

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии, никаких протестов или каких-либо катаклизмов в Беларуси ожидать не следует. Но к тому моменту, когда путинский режим проиграет войну и начнет рушиться (это будет не одномоментный процесс), поднимет голову и белорусская оппозиция.

Путин готов терпеть метания Лукашенко? Как надолго у Лукашенко сохраняется такой люфт?

А что Путин может сделать? Теоретически он может попробовать устроить переворот с помощью своих войск. Но если Путин это сделает, то получит второй фронт. Это, кстати, было бы крайне невыгодно Путину – это была бы очередная авантюра, которая бы ударила по нему самому, а Украине, наоборот, помогла.

Просто устроить переворот в Беларуси и тихо создать там Белорусскую область РФ невозможно – даже те армейские части, которые сейчас вынужденно лояльны к Лукашенко, в этой ситуации могут выйти из-под контроля и могут начать столкновения российской армии с белорусами. Ведь одно дело терпеть гнет собственного диктатора, а другое – гнет оккупанта. Это – гораздо более серьезный вызов.

Что ждет Лукашенко в случае проигрыша Путина?

Не в случае, а когда Путин неизбежно проиграет, белорусы опять поднимутся. И в этот раз силовые структуры уже не будут пытаться поддерживать Лукашенко, потому что все они абсолютно продажные. Лукашенко, фактически, платит им российскими деньгами. И когда они поймут, что Путина уже нет, это будет означать, что у Лукашенко тоже нет поддержки. То есть нет той казны, из которой он платил своим карателям. И тогда каратели Лукашенко уже в большей части выйдут из повиновения, после чего диктатора свергнут.

Свергнут без каких-либо, скажем так, последствий для здоровья Лукашенко?

Его или убьют, или будут судить. Лукашенко – откровенный преступник, убийца, и, естественно, он не избежит возмездия. Только если вдруг неожиданно не умрет.

А что может быть с Беларусью после Лукашенко? Допустим, возвращается Тихановская, занимает свое законно избранное президентское кресло, какие перспективы у Беларуси в таком случае?

Я не буду говорить о тактических перспективах. Скорее всего, там будут досрочные выборы, а не автоматическая передача власти Тихановской. Это уже детали, а в целом у Беларуси отличные перспективы стать европейской демократической развитой страной. Гораздо лучшие перспективы, чем у России. Потому что белорусский народ ментально гораздо ближе к Европе, чем россияне.

Лукашенко – это огромное несчастье для Беларуси. Это та историческая случайность, которая не дала Беларуси стать страной примерно на уровне стран Прибалтики или Польши. По крайней мере, подтянуться к этим стандартам, но вместо этого вогнала ее в азиатскую деспотию, чуждой культуре и традициям белорусского народа. Белорусы, с которыми я общался, и работал в России, очень похожи на немцев – очень трудолюбивые, спокойные, культурные люди. То, что они вынуждены жить при таком отвратительном диктаторе, как Лукашенко – это трагический каприз истории, и, думаю, временный. Беларусь вернется туда, где ей место – в Европу.

Лукашенко дал поручение своим чиновникам готовиться к усилению санкционного давления. В случае его ухода от власти тем или иным образом, будет ли Беларусь дальше находиться под санкциями, или же есть вариант того, что она не повторит судьбу России?

Совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко свергнут, никаких санкций не будет, и Беларусь с распростертыми объятиями возьмут в Европу, в этом нет сомнений. Потому что санкции связаны персонально с диктатурой Лукашенко, его репрессиями и подобострастным пособничеством российской агрессии.

То есть даже несмотря на пособничество агрессии, у Беларуси больше шансов вернуться в западный мир, чем у России?

Никто не будет мстить Беларуси за действия Лукашенко. Более того, России Запад тоже не склонен мстить за действия путинского режима. Если, условно говоря, соблюдаются некие правила – Россия уходит из Украины, выплачивает репарации за причиненный ущерб, восстанавливает демократическую систему, а военные преступники идут под суд – то никто России в этом случае мстить не будет.

Ведь даже Германии как государству не мстили – наказывали нацистских преступников во время Нюрнбергского и других более мелких процессов. Западную Германию американцы, англичане и французы оккупировали, но идеи наказания этой страны, которые тогда были (например, план Моргентау, американского министра финансов при Рузвельте, о том, чтобы разделить Германию на мелкие, чисто сельскохозяйственной страны) реализовывать не стали. Потому что западный мир решил, что лучше не пытаться уничтожить эту страну, а способствовать тому, чтобы она стала демократической, и воспрепятствовать возрождению реваншизма. Очевидно, что тоже самое будет с Беларусью, и, скорее всего, с Россией.

Говоря о суде над Лукашенко, вы имеете в виду суд внутри Беларуси, либо можно говорить о похожем процессе, который, вероятно, ждет Путина после войны?

Я думаю, что суд будет в Беларуси. Потому что, в отличие от Путина, международные преступления которого гораздо более масштабнее, чем внутренние, у Лукашенко все наоборот. Он, конечно, тоже преступник из-за пособничества российской агрессии, но он здесь играет роль даже не второй скрипки, а человека, который в оркестре играет на уголке. То есть один раз за всю симфонию стукнет по уголку молоточком, вот и вся его работа. Лукашенко не играет самостоятельной роли, потому его могут судить белорусы. А Путин и вся его камарилья – это международные преступники, и я надеюсь, что их будут судить (сейчас к этому все идет) в международном суде в Гааге.

С учетом того, что Россия проводит совместные учения с Беларусью, и на этот год запланированы еще несколько раундов таких учений, как в дальнейшем может обстоять ситуация, и не произойдет ли так, что одни из этих учений окажутся попыткой к наступлению?

Насколько я понимаю, эти учения, прежде всего, проводятся для того, чтобы украинских солдат оттянуть на белорусскую границу от зоны боевых действий. То есть Путин этим создает постоянный источник напряженности и угрозы. Если все-таки, как я уже сказал, Путин вдруг сможет найти аргументы, от которых Лукашенко не сможет отказаться, и заставит Лукашенко ввязаться в эту войну, это ничего хорошего для Путина и Кремля не принесет. Это приведет ко второму фронту, и тогда российским войскам придется подавлять мятеж в белорусской армии, которая не захочет идти на убой в Украину.