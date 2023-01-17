"Оккупанты будут уничтожены": украинцев предупредили о возможном вторжении со стороны Беларуси

Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки.

Беларусь / УНИАН

На границе в Беларусью украинские военные ведут разведку, так как существует вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории соседней страны.

В Telegram Министерство обороны Украины сообщает, что возможное повторное вторжение россиян маловероятно. Но за ситуацией в Белоруссии ведется постоянное наблюдение.

"Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении. Украину со стороны Беларуси - это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", - заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По его словам, именно учения российских военных вызывают наибольшее внимание разведки. Однако если оккупанты все же попытаются прорваться на территорию Украины - они будут уничтожены.

Угроза нового наступления России на Украину

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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