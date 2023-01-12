ВСУ готовятся ко вторжению: Украина усиливает оборону на границе с Беларусью - Наев

Для Украины пока нет угрозы нового вторжения со стороны Беларуси.

Украина усиливает оборону на границе с Беларусью / Коллаж фото УНИАН

Украинские военные усиливают оборону на севере страны из-за возможного вторжения со стороны Беларуси. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинское командование также занимается обучением личного состава.

"Мы осознаем ту информацию, которой владеем, и чувствуем себя спокойно. Спокойно – это значит, профессионально выполняем возложенные на нас задачи, а также постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мероприятиями повышения обучаемости личного состава", - сказал Наев.

По его данным, угрозы нового вторжения со стороны Беларуси пока нет. Это подтверждают и страны-партнеры Украины - США, Польша и другие.

"Также постоянно работает наша разведка. Сейчас подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, которые развернуты вдоль нашей государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились", - добавил генерал-лейтенант.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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