Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военных

Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество войск, чтобы в случае попытки нового вторжения дать отпор оккупантам.

Украинские военныем / 93-я ОМБр Холодный Яр

Ситуация на границе с Беларусью остается достаточно напряженной, но контролируемой украинскими силами.

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона, Россия и Беларусь своими совместными военными учениями постоянно обостряют и нагнетают ситуацию на северном направлении.

"Беларусь и ее инфраструктура используется как площадка для этих совместных учений. Сейчас они анонсировали учения авиации, хотя до этого анонсировались только учения сухопутных подразделений", — сказал представитель ГПСУ.

Демченко заверил, что в настоящее время перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не фиксируются. Тем не менее, Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество войск, чтобы в случае попытки нового вторжения дать отпор оккупантам.

"Мы готовы к развитию любого сценария, который может осуществить Россия на этом направлении", - подытожил он.

РФ перебросила войска в Беларусь

8 января на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Беларусь прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн в Telegram, эшелон пришел вчера около 13 часов, всего было зафиксировано около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом - около 100 человек.

По данным Гаюна, среди присланной техники были замечены грузовики КамАЗ, БТРы и БМП.

Также известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка Воронежской области Российской Федерации 4 января в 17.30. Отметим, что эта станция находится в приграничье с временно оккупированной частью Луганской области, Украины.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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