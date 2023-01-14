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Армия Украины применит резервы, если вырастет угроза атаки из Беларуси – командующий ОС ВСУ Наев

14 января 2023, 13:09
Соотношение сил ВСУ и войск РФ на северных границах Украины соразмерно для выполнения Киевом мероприятий по стабилизации ситуации, сказал Сергей Наев.
Сергей Наев
Войскам Украины на севере располагают возможностями для отражения угроз оккупантов России - Наев / Командование Объединенных сил ВСУ

Силы обороны Украины располагают возможностями для своевременной реакции на угрозы войск России со стороны Беларуси. Численность подразделений ВСУ позволяет выполнять нужные задачи. Если угроза с направления РБ вырастет, на угрожающих направлениях будут задействованы резервы. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ, он рассказал о том, что у украинских войск есть возможности для отражения потенциальных угроз российских оккупантов со стороны Беларуси. Соотношение наших и российских войск на северных границах Украины соразмерно для реализации ВСУ "стабилизационных мероприятий".

По словам генерала, наращивание сил в связи с возможными угрозами со стороны РБ не требуется.

"В настоящее время соотношение подразделений Вооруженных Сил Украины, входящих в состав наших группировок на севере, к вооруженным силам Российской Федерации, находящимся на территории Республики Беларусь, достаточно для того, чтобы выполнять задачи стабилизационной операции. Именно это мы и делаем", - объяснил ситуацию Наев.

Также генерал добавил, что если уровень российской угрозы с направления Беларуси вырастет, на угрожающих направлениях ВСУ применят свои резервы.

"На случай увеличения угрозы у нас есть соответствующие воинские части в резерве. Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины предусмотрена немедленное их передислоцирование на угрожающие направления", - подчеркнул Сергей Наев.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что государство-оккупант Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк. По мнению Данилова, у Москвы больше нет ресурсов, чтобы затягивать военные действия. В такой ситуации Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты в скором времени могут попытаться захватить всю Донецкую область. Дальше они, вероятно, осуществят попытку атаковать Запорожскую область. При этом захватчики по-прежнему способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что РФ может пойти в новое наступление весной. По его словам, россияне способны атаковать с южных и восточных районов, которые они ранее захватили.

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