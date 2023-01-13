РФ может перейти в наступление весной: Резников назвал вероятные направления

Оккупанты могут собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления, не исключил министр обороны.

Алексей Резников / Фото Reuters, 93 омбр Холодный яр

Весной 2023 года российские оккупанты могут начать наступление на фронте, заявил министр обороны Алексей Резников.

Он не исключил, что захватчики могут начать продвижение из уже захваченных районов. Такой прогноз он сделал в интервью ВВС.

Вместе с тем глава минобороны предупредил, что РФ может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые уже оккупировала на юге и востоке.

При этом он обратил внимание на то, что Украине нужно было время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждала поставку западного оружия.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту и, конечно, мы должны быть готовы к старту", - сказал министр.

Резников добавил, что сомневается в повторном наступлении россиян из Беларуси.

Ранее сообщалось, что пезидент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

Напомним, в Главном управлении Министерства обороны рассказали о том, как российский оккупанты планируют использовать мобилизованных в войне против Украины.

Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

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