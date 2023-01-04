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Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотряды

4 января 2023, 08:58
РФ прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации.
Мобилизация в РФ, российские военные
В РФ готовят новую волну мобилизации / Telegram, Радио Свобода

Президент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

"Представители руководства военного блока доложили, что у них всё готово для проведения полного комплекса мобилизационных мероприятий в рамках как всеобщей, так и частичной мобилизации. Путин, выслушав доклад представителя министерства обороны, подтвердил намерения в течении 2023 года призвать в рамках мобилизации около двух миллионов человек, и уточнил у докладчика, всё ли готово к выполнению задания в полном объеме и в определенный срок. На что представитель министерства обороны ответил утвердительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

Мобилизация в РФ: армии России используют заградотряды

В свою очередь в Минобороны Украины заявляют, что мобилизация в России - масштабный и серьезный вызов для Украины.

Мобилизованные являются важным ресурсом для противника, так как РФ может позволить себе пренебрегать жизнями личного состава. При этом россияне используют заградительные отряды, которые не дают отступать, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Также Маляр заявила, что Россия все больше прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации.

"В большинстве своем они не понимают, за что должны умирать. Они осознают, как к ним относится власть РФ. Наемники воюют за деньги. Мобилизация там масштабная — это серьезный вызов, который говорит о том, что воевать они собираются долго", — заявила она.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist ранее рассказал о том, что оккупант Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими для Украины. Гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкость украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

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