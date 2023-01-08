РФ бросит мобилизованных в наступление в Украине: в разведке назвали сроки

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования из мобилизованных.

Мобилизация в России / Фото Telegram

В Главном управлении Министерства обороны рассказали о том, как российский оккупанты планируют использовать мобилизованных в войне против Украины.

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные РФ, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian.

"Многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит", — отметил Скибицкий.

Он добавил, что мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

Ранее сообщалось, что пезидент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

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