Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца, Россия должна пойти ва-банк к годовщине войны – Данилов

Агрессор Россия 24 февраля наверняка хотела бы отчитаться перед своим обществом о так называемых "успехах" в войне, считает Алексей Данилов.

В России "любят даты" и уже готовятся к "определенным событиям" - Данилов / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Оккупант Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк – проблемы внутри страны не позволяют растягивать войну против Украины надолго. Кремль уже готовится к каким-то событиям, чтобы к тому же 24 февраля отчитаться перед своим обществом. Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Москва в ближайшие месяцы, вероятно, пойдет ва-банк. Внутренние проблемы, с которыми столкнулась страна-оккупант, не позволяют ей надолго затягивать войну.

По его словам, украинское государство в такой ситуации ждут 2-3 сложных и решающих месяца.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - объяснил ситуацию Данилов.

Как полагает секретарь СНБО, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться своему обществу об "успехах" за год войны против Украины. Там "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - подчеркнул Алексей Данилов.

Прогнозы по войне России против Украины в 2023 году

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому армия Украины в марте пойдет в масштабное наступление с целью освобождения всех своих территорий в границах 1991 года. Оккупант Россия должна потерпеть окончательное поражение в войне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска РФ могут пойти в новое крупное наступление на Украину с применением резерва в 200 тысяч войск. Наиболее вероятно, по мнению Арестовича, что оккупанты бросят все свои силы на захват Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023 год станет годом наступления Вооруженных сил Украины. По мнению чиновника, этому поспособствует усиление атакующей мощи украинской армии западными поставками, среди которых такая военная техника, как БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. По прогнозу Данилова, после этого наступит следующий этап войны – справедливость и возмездие.

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